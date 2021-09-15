الأمير خالد بن الوليد ينهار باكيًا على قبر والدته الأميرة دلال (صور)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للأمير خالد نجل رجل الأعمال الوليد بن طلال وهو يبكي على قبر والدته الأميرة دلال بنت سعود التي تشيع جثمانها يوم الاثنين.

وبحسب الصور المتداولة، لم يتمالك الأمير خالد نفسه خلال دفن والدته حيث انهار باكيًا على قبرها متجاهلًا وجود المعزيين وكاميرات التصوير.

وأظهرت الصور الأمير خالد بن الوليد هو جالس على ركبتيه أمام قبر والدته وكان يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله، بعد انتهاء مراسم الدفن.

وكان أمير الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبد الرحمن قد أدى صلاة الميت على الأميرة دلال بنت سعود بعد عصر الاثنين في جامع الإمام تركي بن عبد الله وحضر الدفن الأمير الوليد بن طلال.

الأمير خالد بن الوليد بن طلال

ولد الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود (مواليد 21 أبريل 1978) هو رجل أعمال ومستثمر سعودي.

نشأ خالد في العاصمة الرياض.

في سن 14، عانى الأمير خالد من إصابة في جمجمته أثناء حادث تزلج على الجليد في فرنسا، لكنه في النهاية تعافى بالكامل.

حصل على ماجستير في إدارة الأعمال سنة 2000 من جامعة نيو هافن، قبل الذهاب للعمل في شركة سيتي غروب.

الأمير خالد - رجل الأعمال

أسس الأمير خالد شركة "كي بي دبليو فينتشرز" (KBW) منذ 2014، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة كي بي دبليو للاستثمار" منذ 2013، ورئيس مجلس إدارة كلاً من "شركة كريستمونت كابيتال" منذ 2017، وشركة "Arcadia Engineering" منذ 2014، وشركة "Raimondi" منذ 2014، و"Mobile Innovative Solutions Company "MISC منذ 2007، و"شركة ليفانت لإدارة الاستثمار" منذ 2005، ورئيس مجلس أمناء "المنتدى السعودي للأبنية الخضراء" منذ 2015.

كما أنه رئيس "الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية" منذ 2019، ونائب رئيس مجلس إدارة "شركة أراد" منذ 2016، وشريك في كل من شركة "سانام القابضة" منذ 2014، وشركة "تكنوبوفالو" منذ 2010.

شغل عدة مناصب، منها: مساعد إداري في "شركة المملكة القابضة" بين 2000 و2005، وشريك في "سيتي غروب" بين 2000 و2001.

في عام 2018، أعلن خالد عن خطط لفتح سلسلة من 30 مطعمًا نباتيًا في الشرق الأوسط.

حياته الشخصية

في التسعينيات، كان خالد معروفًا بثروته ومجموعة واسعة من 200 سيارة فاخرة. بعد مشاركته في مسابقة الصيد (Trophy hunting) في جنوب إفريقيا، لم يتقبل هذا النمط من الهوايات، ووصف ذلك بـ"العمل الجبان"، ليعتمد بعد ذلك على أسلوب حياة متقشّفة، وأصبح في نهاية المطاف نباتيًا، وتخلص من عدد من سياراته.

تم وصفه على أنه خبير بيئي ودعا إلى إلغاء حدائق الحيوان، ويقال إنه يشتري تعويضات الكربون في سفره ويقود سيارة تيسلا موديل إكس.

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