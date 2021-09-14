وفاة الأميرة دلال بنت سعود.. تعرف على أولى زوجات الوليد بن طلال

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة دلال بنت سعود بنت عبدالعزيز آل سعود بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ64 عامًا.

وقدم أفراد عائلة آل سعود التعازي لوفاة الأميرة دلال عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيما أدى الأمراء صلاة الميت على الأميرة الراحلة بعد صلاة عصر يوم أمس الاثنين في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

من هي الأميرة دلال بنت سعود؟

ولدت الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود في 1957 ووالدتها تركية بنت محمد.

رافقت والدها الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود خلال زيارته التاريخية الى الولايات المتحدة حيث قابلت الرئيس الأمريكي الأسبق "جون كينيدي" بمقر إقامتهما في "بالم بيتش" بفلوريدا بعد تعافي أبيها من عملية في عينيه.

عُرفت الأميرة دلال بمشاركتها ودعمها للحفلات الخيرية، إضافة إلى عشقها لفن الرسم وتنظيم المعارض الفنية.

كانت الأميرة دلال بنت سعود عضوًا فخريًا في مجلس إدارة مؤسسة إرث الأمل (Legacy of Hope Foundation)، وهي منظمة تركز على إصلاح الرعاية الصحية للأطفال في جميع أنحاء العالم.

شاركت في العديد من الحملات والبرامج التي تستهدف الشباب والأطفال المعرضين للخطر والرعاية البديلة لهذه المجموعة.

زواج الأميرة دلال من الوليد بن طلال

عُرف عن الأمير الوليد بن طلال بأن حياته الشخصية لم تكن كأي حياة عادية؛ حيث تزوج من الأميرة دلال لتكون هي أولى زوجاته وقدم لها والد زوجها، عقدًا بقيمة 200 ألف دولار كهدية زفاف.

لكن زواج الأميرة دلال من الوليد بن طلال لم يدم طويلًاـ لم تلبث حياتهما أن انتهت بالطَّلاق بعد أن تركت في حياته طفلان وهما الأمير خالد بن الوليد بن طلال والأميرة ريم بنت الوليد بن طلال.

تزوج ابنها الأمير خالد بن الوليد بن طلال من منيرة بنت إبراهيم العساف التي طلّقها بعد أن أنجب منها الأميرة جنى والأميرة مايا، فيما تزوجت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال من الأمير عبد العزيز بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود وأنجبت منه الأميرة سارة والأميرة دلال والأميرة نورة.