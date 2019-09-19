إعلان ألبان سعودي يُثير حالة من الغضب.. أساء لأحكام الشريعة الإسلامية!

أثار إعلان خاص في شركة الألبان السعودية "ندى" حالة من الجدل والغضب في الكويت والسعودية، بسبب ما يحتويه الإعلان الترويجي، والذي اعتبر الكثيروزن أن يسيء إلى الدين الإسلامي.

ويحتوي الإعلان على بعض العبارات مثل (الأغاني حرام، وقيادة المرأة للسيارة حرام، ودعوات لحفلات غنائية وعمل المرأة والاختلاط حرام) مترافقاً مع سكب اللبن في الإناء حتى يمتليء وينسكب منه اللبن، (مهما كان توجهنا، ومهما اختلفت آراؤنا.. يجمعنا وطن واحد، ونستظل براية واحدة).

وبعد ذلك يُعاد سكب اللبن مع عبارات أخرى، حول قيادة السيارات والذهاب للسينما أو إحدى الحفلات الغنائيه، ويتوقف سكب اللبن حتى تمتليء الكاسة دون ان ينسكب شيء.

أمر مؤسف أن تصبح شركة وطنية أداة لمحاربة ثوابت و قيم و أخلاق المجتمع

"حب المال أعمى بصيرتكم"

لو تهتمون بتحسين جودة الألبان خيرا لكم من محاربة الفضيلة و إستفزاز مشاعر الجمهور.@NadaDairy#مقاطعة_منتجات_ألبان_ندى#اليوم_الوطني_السعودي



pic.twitter.com/7MvsW9yVXE — د. عبدالله الغامدي (@zinadkh) September 18, 2019

واعتبر الكثيرون أن الإعلا ن مُستفز ويسيء للشريعة الإسلامية وأحكامها، كما طالب عدد كبير من النشطاء بمقاطعات منتجات الشركة، وتصدر هاشتاغ مقاطعة منتجات البان ندى قائمة الأكثر تداولًا في السعودية والكويت.

أعلنت بضع جمعيات تعاونية في الكويت، مقاطعتها لمنتجات شركة ”ندى“ السعودية للألبان، عقب إطلاقها لإعلان ترويجي لمنتجاتها أثار استياءً واسعًا في الكويت والسعودية لتطرقه إلى قضايا شرعية بشكل مثير.

وقامت بعض الجمعيات التعاونية في الكويت بإعلان مقاطتها لمنتجات شركة الندى رافضين الإساءة للدين الإسلامي والأحكام الشرعية، كما طالب البعض بسحب الإعلان من الشاشات وقيام الشركة بتوجيه اعتذار رسمي عنه.

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