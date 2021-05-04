إغلاق أكبر المواقع الإباحية للأطفال في العالم.. وألمانيا تعتقل 4 أشخاص متهمين بإدارته

ألقت الشرطة الألمانية القبض على أربعة أعضاء في عصابة يشتبه في تورطها في أحد أكبر مواقع الويب التي تعرض صورًا جنسية للأطفال، والتي تضم أكثر من 400 ألف عضو في جميع أنحاء العالم.

قالت وكالة الشرطة الفيدرالية الألمانية BKA في بيان إن عملية للشرطة، شارك فيها ضباط ألمان إقليميون واتحاديون، داهمت سبعة عناوين في جميع أنحاء ألمانيا واعتقلت ثلاثة رجال متهمين بتشغيل Boystown، وهي منصة لتوزيع صور ومقاطع فيديو غير لائقة للأطفال.

كما ألقت الشرطة القبض على رجل في باراغواي من المقرر تسليمه إلى فرانكفورت قريبًا تورط في إدارة هذه المواقع الإلكترونية.

ووقعت الاعتقالات في منتصف أبريل نيسان لكن تم الإعلان عنها يوم أمس الاثنين.

وقال بيان المكتب الاتحادي لمكافحة الإرهاب، إن الموقع لم يعد قيد التشغيل، مضيفًا أنه تم أيضًا إغلاق عدد غير محدد من مواقع الدردشة ذات الصلة.

وتراوحت أعمار المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، والذين لم يتم الكشف عن أسمائهم وفقًا للقانون الألماني، من 40 إلى 64 عامًا.

وكشفت الشرطة بأن الثلاثة الذين تم اعتقالهم في ألمانيا متهمون بتأسيس الموقع وصيانته، وكذلك تقديم المشورة للأعضاء حول كيفية تجنب الاعتقال. ويُزعم أن أحدهم، البالغ من العمر 64 عامًا من هامبورغ، قام شخصيًا بتحميل أكثر من 3500 صورة.

وأشارت الشرطة الى أن العملية تمت بمساعدة وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول في التحقيق الذي دام شهورًا إلى جانب السلطات في الولايات المتحدة وهولندا والسويد وأستراليا وكندا.

وكان الموقع على شبكة الإنترنت المظلمة، وهي سلسلة مشفرة من صفحات الويب لا يمكن الوصول إليها من خلال متصفحات الويب العادية أو محركات البحث.



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