بعد تقدمها لخطوبة المشهور رعش.. الإعلامية سارة تزف خبرًا سارًا لمتابعيها

حوّل العديد من المشاهير في العالم العربي مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة "فيسبوك، سناب شات، إنستغرام" الى منصات يثيرون من خلالها الجدل في مجتمعاتهم بهدف تحقيق شهرة وكسب المزيد من المتابعين.
ولعل قصص الطلاق وعروض الزواج بين ثنائيات اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي هي واحدة من الطرق التي يتبعونها مشاهير السوشال ميديا لإثارة الجدل وتصدر المشهد لعدة أيام.
آخر هذه القصص هي عرض فتاة أطلقت على نفسها اسم "الإعلامية سارة" الزواج على مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي رعش عبر مقطع فيديو.
#الاعلاميه_ساره_تخطب_لنفسها— 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) April 26, 2021
This is why it is trending pic.twitter.com/L3HTodBZze
وقالت الإعلامية سارة: "حابة اتقدم له على سنة الله ورسوله، والمهر علي وموافقة على كل الشروط واتمنى يوصل الفيديو لرعش".
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل ظهرت الإعلامية سارة في فيديوهين اثنين تبرر فيه موقفها بعد تعرضها لحملة انتقادات استمرت لعدة أيام، وقالت بأن ما قامت به أمر عادي ومن الطبيعي أن تتقدم الفتاة لخطبة شاب يعجبها.
#فضيحه_رعش_والاعلاميه_ساره الاعلاميه ساره تتقدم لخطوبة مشهور السناب رعش وتعرضت لحملة انتقادات واسعه بمواقع التواصل وقالت الاعلاميه ساره انها تواصلت مع رعش وراح تسمعون أخبار قريبه عن الخطوبه وزواج من مشهور سناب رعش .. فريق زبدة سالفة الهاشتاق تبارك للاخ رعش والاعلاميه ساره 🌹 pic.twitter.com/kAt8qgUZkY— 🟢🔺زبدة سالفة الهاشتاق🔺🟢 (@alsalfa2) May 2, 2021
وخرجت الإعلامية ساره لترد على حملة الانتقادات بالقول:"تواصلت مع رعش حيث ستسمعون أخبار قريبة عن الخطوبة وزواج من مشهور سناب شات رعش".
What the Hashtag?👇👇 silly people— مختصر الهاشتاق (@What_is_Hashtag) May 3, 2021
#الاعلاميه_ساره_زوجه_رعش pic.twitter.com/1hWs7siOGE
وتداول المغردون مقطع الفيديو عبر وسم/هاشتاج "#فضيحه_رعش_والاعلاميه_ساره"، متصدرًا قائمة التريند في "تويتر" السعودية بتغريدات مستاءة من تصرفها ومحاولتها الحصول على الشهرة بهذه الطريقة.
وكان رعش قد تقدم لخطبة الإعلامية السعودية لجين عمران وقدم لها "ناطحة سحاب" مهرًا لها.
وظهر رعش على حسابه الشخصي على تطبيق "سناب شات" من خلال مقطع فيديو، يطلب يد لجين قائلًا: "لجين عمران قولوا لها رعش يطلبك على سنّة الله ورسوله تبين فلوس موجودة تبين أبراج موجودة، تبين من الأبراج هذي شريت لك ترا ما امزح".
وأكمل كلامه أمام الكاميرا حيث وقف وخلفه أبراج وعلق عليها قائلًا: " لجين عمران فيها مميزات ماهي موجوده عند نساء العالم كلها، مميزات لجين عمران زوجتي المستقبلية مره شخصيتها قوية واثقة من نفسها فيها حنان وعطف ومره صادقة، فيها رحمة جمال وزين ومتعلّمة".
وظهر رعش في فيديو آخر على "سناب شات" موجهاً حديثه إلى متابعيه قائلًا: "أبيكم تخطبون لي ريم عبدالله، الشيحة وسلموا لي عليها سلامًا كثيرًا، وقولوا لها رعش بيسلم عليكي ويبيكي على سنة الله ورسوله".
وعرض رعش مهرً على ريم عبد الله مقابل ناقة أو جمل أو قيمة قعود تاركًا لها تحديد ما ترغب فيه من قيمة المهر، متابعًا:" أنا رجل عندي نياق، وأقل ناقة تساوي 700 ألف ريال، وعندي ابكار وقعيدان وجمل، لكن شوفوا لي مهرها هل هو قيمة قعود أو بكرة أو جمل أو ناقة!، لأن عندي نياق من سلالة جد جدي".
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