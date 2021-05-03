بعد تقدمها لخطوبة المشهور رعش.. الإعلامية سارة تزف خبرًا سارًا لمتابعيها

حوّل العديد من المشاهير في العالم العربي مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة "فيسبوك، سناب شات، إنستغرام" الى منصات يثيرون من خلالها الجدل في مجتمعاتهم بهدف تحقيق شهرة وكسب المزيد من المتابعين.

ولعل قصص الطلاق وعروض الزواج بين ثنائيات اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي هي واحدة من الطرق التي يتبعونها مشاهير السوشال ميديا لإثارة الجدل وتصدر المشهد لعدة أيام.

آخر هذه القصص هي عرض فتاة أطلقت على نفسها اسم "الإعلامية سارة" الزواج على مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي رعش عبر مقطع فيديو.

#الاعلاميه_ساره_تخطب_لنفسها



This is why it is trending pic.twitter.com/L3HTodBZze — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) April 26, 2021

وقالت الإعلامية سارة: "حابة اتقدم له على سنة الله ورسوله، والمهر علي وموافقة على كل الشروط واتمنى يوصل الفيديو لرعش".

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل ظهرت الإعلامية سارة في فيديوهين اثنين تبرر فيه موقفها بعد تعرضها لحملة انتقادات استمرت لعدة أيام، وقالت بأن ما قامت به أمر عادي ومن الطبيعي أن تتقدم الفتاة لخطبة شاب يعجبها.

#فضيحه_رعش_والاعلاميه_ساره الاعلاميه ساره تتقدم لخطوبة مشهور السناب رعش وتعرضت لحملة انتقادات واسعه بمواقع التواصل وقالت الاعلاميه ساره انها تواصلت مع رعش وراح تسمعون أخبار قريبه عن الخطوبه وزواج من مشهور سناب رعش .. فريق زبدة سالفة الهاشتاق تبارك للاخ رعش والاعلاميه ساره 🌹 pic.twitter.com/kAt8qgUZkY — 🟢🔺زبدة سالفة الهاشتاق🔺🟢 (@alsalfa2) May 2, 2021

وخرجت الإعلامية ساره لترد على حملة الانتقادات بالقول:"تواصلت مع رعش حيث ستسمعون أخبار قريبة عن الخطوبة وزواج من مشهور سناب شات رعش".

وتداول المغردون مقطع الفيديو عبر وسم/هاشتاج "#فضيحه_رعش_والاعلاميه_ساره"، متصدرًا قائمة التريند في "تويتر" السعودية بتغريدات مستاءة من تصرفها ومحاولتها الحصول على الشهرة بهذه الطريقة.