بعد تقدمها لخطوبة المشهور رعش.. الإعلامية سارة تزف خبرًا سارًا لمتابعيها

حوّل العديد من المشاهير في العالم العربي مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة "فيسبوك، سناب شات، إنستغرام" الى منصات يثيرون من خلالها الجدل في مجتمعاتهم بهدف تحقيق شهرة وكسب المزيد من المتابعين.

ولعل قصص الطلاق وعروض الزواج بين ثنائيات اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي هي واحدة من الطرق التي يتبعونها مشاهير السوشال ميديا لإثارة الجدل وتصدر المشهد لعدة أيام.

آخر هذه القصص هي عرض فتاة أطلقت على نفسها اسم "الإعلامية سارة" الزواج على مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي رعش عبر مقطع فيديو.

#الاعلاميه_ساره_تخطب_لنفسها



This is why it is trending pic.twitter.com/L3HTodBZze