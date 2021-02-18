إنجلترا.. تعليمات صادمة بعدم إنعاش ذوي صعوبات التعلم إذا أصيبوا بـ"كورونا"!

لا يزال الأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم يتلقون أوامر عدم الإنعاش (DNR) في إنجلترا على الرغم من الإدانة الواسعة للممارسة التي أدت إلى تحقيق من قبل لجنة جودة الرعاية (CQQ).

وقالت مؤسسة "مينكاب" الخيرية لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن الكثيرين ممن يعانون من صعوبات التعلم قيل لهم إنهم لن يتم إنعاشهم إذا أصيبوا بـ COVID-19 دون موافقتهم أو موافقة أسرتهم في يناير الماضي.

ويعتبر طلب عدم الإنعاش (بالإنجليزية: Do not resuscitate)‏ هو طلب قانوني مكتوب بهدف عدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي أو الدعم المتقدم للحياة القلبية في حالة توقف النبض أو انقباض القلب وذلك بناءً على رغبة المريض.

ةقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مينكاب"، إديل هاريس، للصحيفة ذاتها: "طوال فترة الوباء، واجه العديد من الأشخاص الذين يعانون من إعاقة في التعلم تمييزًا مروّعًا وعقبات في الوصول إلى الرعاية الصحية، مع وضع إشعارات" عدم محاولة الإنعاش القلبي الرئوي "(DNACPR) غير الملائمة على ملفاتهم والتخفيضات التي تم إجراؤها على مواقعهم الاجتماعية مثل دعم الرعاية".

وفقًا لأرقام هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، توفي حوالي 1220 شخصًا يعانون من صعوبة في التعلم بسبب فيروس كورونا منذ فبراير 2020، بما في ذلك 40 منهم خلال الأسبوع المنتهي في 29 يناير 2021.

يأتي ذلك بعد أن وجد تقرير للصحة العامة في إنجلترا من نوفمبر 2020 أن الأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم لديهم معدل وفيات أعلى بمقدار 6.3 مرات من عامة السكان خلال موجة COVID-19 الأولى.

وأضاف التقرير أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا ممن يعانون من صعوبات التعلم والذين تتراوح أعمارهم بين 30 مرة أكثر عرضة للوفاة من COVID-19 مقارنة مع غيرهم في سنهم.

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