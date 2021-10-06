إندونيسي يتزوج من آلة طهي الأرز.. مطيعة ومحبة وجيدة في الطهي

في عالم الأخبار الغريبة، هناك الكثير منها تجعلنا نضحك كثيرًا وأحيانًا تجعلنا نتساءل عن الاحتمالات المختلفة التي يمكن أن تحدث. وإحدى هذه الحوادث الغريبة التي تركت الكثير من الناس مصدومة هي زواج رجل إندونيسي من آلة طهي الأرز الخاصة به! نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح!

أثار خوارول أنام، وهو رجل إندونيسي، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشر سلسلة من الصور له وهو يتزوج من آلة طهي الأرز الخاصة به.

في الصور المنشورة على حسابه على فيسبوك، نرى "أنام" مرتديًا لباس الزفاف التقليدي إلى جانب قدر طهي الأرز الأبيض الذي كان يرتدي أيضًا لهذه المناسبة، طرحة بيضاء شفافة.

في الصور التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، كتب "أنام" أنه قرر الزواج من آلة الأرز الخاص به لأنها "عادلة، مطيعة، محبة وجيدة في الطهي".

منذ أن تم تحميل الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، حصلت على 7.9 ألف إعجاب والعديد من التعليقات التي تركت الناس مستمتعين.

لكن لسوء الحظ، استمر هذا الزواج لمدة أربعة أيام فقط. عندما نشر "أنام" تحديثًا آخر عن زواجه، كان هذه المرة للإعلان عن "طلاقه". وكتب في المنشور: "قراري ثقيل حقًا .. لكن هذه هي الطريقة التي أتبعها .. لا شريك مثالي".

وفقًا لتقارير الأخبار والمواقع الإندونيسية المحلية، فإن "أنام" هو أحد المشاهير المعروفين الذي يؤدي أعمالًا مثيرة غريبة لتسلية معجبيه.

نظرًا لأن "حفل زفافه'' من آلة طهي الأرز تسبب في ضجة كبيرة، يمكن القول أن هذه الحيلة جاءت في الضوء لاكتساب شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ما رأيك في زواج أنام من آلة الأرز الخاص به؟

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