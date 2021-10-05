الرسولة غادة مدعية النبوة تثير غضب السعوديين ومطالبات بالقبض عليها!

تصدر وسم #نطالب_بالقبض_علي_غاده قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية وسط تساؤلات حول هوية "غادة" وما هي الأسباب التي تستدعي القبض عليها.

وبالبحث تبين بأن "غادة" هي صاحبة أحد الحسابات على "تويتر" تدعي من خلالها "النبوة" حيث تطلق على نفسها لقب "الرسولة غادة".

وأشار عدد من المغردين عبر ذات الوسم بأن غادة تعيش في المملكة العربية السعودية دون تحديد مدينة معينة، لكنها تتعمد الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين ومقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر منشورات تدعي فيها النبوة ونصوص تشببها بسور من القرآن الكريم.

وأثارت منشورات غادة استياء الشعب السعودي الذي طالب السلطات بالقبض عليها ومحاسبتها لإساءتها للشعب السعودي والتطاول على مقام النبي محمد.

وأشار عدد من المغردين الى أن عدد من المبرمجين تعمدوا التبليغ عن حساب غادة بهدف إغلاقه حفاظًا على الدين الإسلامي ولكن الحساب لا يزال فعال حتى هذه اللحظة.