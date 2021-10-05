كلمات إباحية خادشة للحياء .. فضيحة سعاد بنت جابر بفيديو مسرب من هاتفها

تصدر اسم مشهورة سناب شات سعاد بنت جابر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية بعد انتشار مقطع فيديو وهي تتلفظ بكلمات إباحية خارجة للحياء العام مع إحدى صديقاتها.

وعبر وسم "#سعاد_بنت_جابر" تداول رواد موقع التدوين "تويتر" مقطع الفيديو الصادم الذي سجلته سعاد بنفسها عبر هاتفها الشخصي وهي تحاور إحدى صديقاتها بكلمات "جريئة" تجاوزت فيها الخطوط الحمراء.

وترجم رواد موقع "تويتر" غضبهم بتغريدات طالبوا فيها بمحاسبة سعاد من قبل الجهات المعنية لتعمدها الاساءة للفتاة السعودية بنشرها مقطع فيديو وهي تتلفظ بكلمات إباحية.

ولعل الهجوم الذي تعرضت له سعاد دفعها لنشر مقطع فيديو آخر توضح فيه ما حصل، وبأن أحدهم تعمد سرقة مقطع الفيديو الذي كانت قد احتفظت به على هاتفها الخاص وقام بتسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة لها.

وقالت في الفيديو: "الجميع يقول بأن الفيديو نزل من هاتفي الشخصي لكن لست أنا من قمت بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو قديم لكن هو متعمد نشره في هذا الوقت تحديدًا، بالاجبار والضرب والدليل على ذلك هو أنني بالمستشفى الآن بتحويل من الشرطة وقد تمت توصيتي بعد الشكوى عليه".

#سعاد_بن_جابر



تبرير الاخت سعاد بعد انتشار المقطع؛ pic.twitter.com/pEhtXx27fb — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) October 5, 2021

يذكر أن سعاد الجابر كانت متزوجة من مشهور سناب شات نادر النادر قبل أن يعلنا انفصالهما قبل نحو عامي.

وحينها أحدثت سعاد بنت جابر جدلًا واسعًا بمقطع فيديو طلبت فيه من نادر الرجوع لعلاقتهما من جديد قائلة: "فيه سر لأول مرة أقوله، طبعًا أنا للي طلبت من أبو راشد الانفصال، واعترف بخطأي وأنا بعتذر لأبو راشد وبتمنى منه لو يقيل مني هذا الاعتذار، إننا نرجع مع بعض زي الأول وأحسن بالحلوة والمرة وبأيام قادمة جميلة يارب العالمين".

مشهور سناب شات نادر النادر، فاجأ طليقته، سعاد الجابر، برد فعل مفاجئ على اعتذارها وطلبها العودة إليه مرة أخرى، حيث جاء رد فعله غير متوقع على فيديو مشهورة سناب شات قائلًا: للأسف، الاعتذار جا متأخر كثيرًا، والله يستر عليك.. من باعنا برخيص بتراب ينباع، ومن عافنا كل الجوارح تعافه.