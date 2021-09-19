إيحاءات جنسية وكلام بذيء.. الحكم على اليوتيوبر "كائن الهوهوز" بالسجن 3 سنوات

قضت محكمة مصرية بحبس اليوتيوبر "ياسمين.ع" المعروفة بـ "كائن الهوهوز" لمدة 3 سنوات بتهمة نشر الفجور بعد ظهورها في مقاطع فيديو بأوضاع مُخلة وتتفوه بإيحاءات جنسية بذيئة.

وكشفت وسائل إعلام محلية في مصر أن الحكم بضمن أيضًا تغريم "كائن الهوهوز" بمبلغ 200 ألف جنيه مصري (حوالي 13 ألف دولار أمريكي) بالإضافة الى سجن شريكها في قناة يوتيوب لمدة 3 سنوات مع النفاذ.

وكانت النيابة العامة أحالت قضية ياسمين وصديقها المصور للمحكمة الاقتصادية شهر يوليو الماضي لاتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التحقيقات الأولية تبين بأن المتهمة وشريكها كانا يصورا مقاطع الفيديو المُخلة بهدف جني الربح المادي وزيادة عدد المشاهدات.

كما وتبين أن المتهمة والشخص المضبوط غير متزوجين، وتربطهما علاقة صداقة.

وجاء اعتقال المتهمة ياسمين وشريكها بعد ورود بلاغات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد مقاطعهما على "يوتيوب" حيث انطلقت دورية شرطة للقبض عليهما داخل شقتهما في الإسكندرية.