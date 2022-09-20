إيرانية تحتفل باليوم الوطني السعودي بطريقة مستفزة: شاهد ماذا فعلت

أقرت السلطات السعودية قبل أيام قائمة مطوّلة تتضمن قوانين وتعليمات الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي الذي يصادف يوم الجمعة المقبل، 23 سبتمبر، وذلك لضمان عدم وقوع أي مخالفات تُعكر صفو هذه المناسبة الوطنية الهامة والمميزة.

وتضمنت القائمة تحديد عقوبة إساءة استخدام العلم السعودي والعلم الملكي خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي إذ سيتم معاقبة كل من يسيء استخدامه بـ: الغرامة 3 آلاف ريال والسجن لمدة عام.

وأوعزت السلطات السعودية السبب وراء فرض عقوبة كبيرة على كل من يسيء للعلم السعودي خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي لتضمنه عبارة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وسيف مسلول.

فتاة تحتفل باليوم الوطني السعودي بطريقة مستفزة

ولعل الطريقة التي اختارتها إحدى الفتيات للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي قبل أيام أثارت استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفتاة وهي تحتفل بطريقة وصفت بـ"المبتذلة" من خلال رسم العلم السعودي على لسانها بواسطة ألوان معينة ثم ثقبت لسانها بإكسسوار غريب باللون الأخضر.

وتعمدت الفتاة إظهار لسانها بطريقة غريبة كنوع من الاحتفال بهذه المناسبة وهو ما عرضها للانتقاد، خاصة بعدما رسمت العلم السعودي على وجهها.

خبيرة تجميل إيرانية تستفز السعوديين

وبالبحث، تبين أن الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو هي صاحبة حساب dj.angelx وهي خبيرة تجميل إيرانية وتحظى بشهرة واسعة عالميًا، إذ يتابعها على تطبيق إنستغرام أكثر من 132 ألف شخص، فيما يتابعها على تطبيق "تيك توك" نحو 12 مليون شخص.

وذكر عدد من المعلقين بأن مقطع الفيديو الذي صورته الفتاة جاء بطلب من متابعها للاحتفال باليوم السعودي ضمن سلسلة من المقاطع التي تنشرها لأعلام دول العالم.

اليوم الوطني السعودي

يستعد الشعب السعودي للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي الذي يصادف في الـ23 سبتمبر من كل عام، وهو الذي تحوّل فيها اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية وفقًا لمرسوم أصدره الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود في عام 1932.

وفي عام 2015، أصدر الملك عبدالله آل سعود مرسومًا رسميًا يقضي بجعل اليوم الوطني السعودي مناسبة وطنية وعطلة رسمية كي يتسنى للشعب السعودي الاحتفال به على غرار الأعياد الدينية (الفطر والأضحى).