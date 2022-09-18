تعرف على عقوبة إساءة استخدام العلم السعودي

تحت شعار "هي لنا دار"، تواصل المملكة العربية السعودية استعداداتها وتحضيراتها للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي الـ92 الذي يصادف يوم الجمعة المقبل، 23 سبتمبر، وفقًا لقوانين وتعليمات يجري التشديد عليها ومنها ضوابط و عقوبة إساءة استخدام العلم السعودي .

وانطلاقًا من حرص القيادة في المملكة العربية السعودية بأن تجري احتفالات اليوم الوطني بشكلٍ حضاري يليق بهذه المناسبة التاريخية، جرى التشديد على بعض الضوابط والقوانين التي تهدف إلى تنظيم السلوك والتعبير عن "حب الوطن" بطريقة مناسبة.

ويُعد رفع العلم السعودي أحد أهم مظاهر الاحتفالات بـ اليوم الوطني السعودي ، وبمثابة التحدث عن انتماء ووطنية السعودي في هذا اليوم التاريخي، تحرص القيادة السعودية على توضيح عقوبة إساءة استخدام العلم السعودي والتي سنتعرف عليها معًا في هذا التقرير.

وتأتي أهمية العلم السعودي لتضمنه عبارة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة.

عقوبة إساءة استخدام العلم السعودي

يتوجب على المحتفلين باليوم الوطني السعودي الالتزام بضوابط رفع العلم السعودي باعتباره يحمل شعار لفظ الجلالة وكلمة التوحيد، وكل من يسيء استخدامه سيتم معاقبته بـ:

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عقوبة إساءة استخدام العلم السعودي

أصدرت وزارة التجارة السعودية ضوابط تتعلق باستخدام العلم السعودي على المنتجات التجارية والتي جاءت على النحو التالي:

يُمنع على المنشآت التجارية من استخدام العلم السعودي المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة "السيفين والنخلة".

يُمنع على المنشآت التجارية استخدام صور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من "مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها.

عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي

تقع عقوبة إسقاط أو إهانة العلم السعودي على كل من يقوم بهذه السلوكيات علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور:

من قام بإسقاط أو إهانة العلم السعودي

من قام بإسقاط أو إهانة العلم الملكي

من قام بإسقاط أو إهانة شعار المملكة العربية السعودية

من قام بإسقاط أو إهانة شعار لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول

علم المملكة العربية السعودية

رفرف علم المملكة العربية السعودية بشكله الحالي لأول مرة في عام 1973 وتحديدًا في عهد الملك فيصل.

تم تصميم علم المملكة العربية السعودية بشكله الحالي على يد حافز وهبة وأدخل عليه بعض التعديلات البسيطة تتعلق بمقاساته وكلمة التوحيد.

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كما غير وهبة بداية ونهاية السيف الأبيض وأصبح المقبض أسفل بداية كلمة التوحيد وينتهي بنهايته نحو السارية كناية عن انتهاء القتال وأصبح رمزًا للقوة والمنعة.

وصمم العلم مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله أرضيته خضراء تتوسطه عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بخط الثلث، وتحتها سيف عربي تتجه قبضته نحو سارية العلم.

اليوم الوطني السعودي

تستعد المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود توحيد المملكة وذلك عام 1932 الموافق جمادى الأولى 1351 هـ، وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية.

ومنذ عام 2015، أصدر الملك عبد الله آل سعود مرسومًا يقضي بتحويل هذا اليوم إلى مناسبة وطنية وعطلة رسمية تشهد كافة المدن والمحافظات والقرى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية مظاهر احتفالية استثنائية ينتظرها السعوديين بحماس.

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