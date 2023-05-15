إيران تُعدم طفلة قتلت زوجها المغتصب

البوابة - دشن نشطاء وحقوقيون في إيران حملات إلكترونية للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق 18 سجينًا بينهم الشابة سميرة عباسي (19 عامًا) التي حُكم عليها بالإعدام بتهمة قتل زوجها الذي يكبرها بـ13 عامًا.

وكشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن الأجهزة المعنية قامت بإخطار السجناء الـ18 باقتراب موعد تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بينهم امرأتان، في سجن داستغيرد في أصفهان و 4 سيدات أخريات في سجن دولت آباد للنساء.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر في 12 مايو 2023، أن سميرة عباسي، الطفلة التي حكم عليها بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لزوجها، هي واحدة من هؤلاء السجينات اللاتي سيواجهن حكم الإعدام في الأيام القادمة.

وحذرت المنظمة من استمرار موجة الإعدام غير المسبوقة التي تشهدها إيران منذ سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق لعدم ارتداءها الحجاب بطريقة مناسبة.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى استخدام كل ما لديه من قوة لوقف آلة القتل في إيران.

ونقل التقرير على لسان مدير المنظمة السيد محمود أميري مقدم: "تشهد إيران موجة إعدامات غير مسبوقة، وإذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات جادة لوقف آلة القتل في إيران، فإن المئات الناس سيكونون ضحايا هذا النظام في الأشر القادمة".

وذكرت المنظمة في تقريرها بأن أحكام الإعدام ستنفذ بحق السجناء الـ18، 14 منهم متهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات.

مأساة سميرة عباسي

وسردت المنظمة في تقريرها تفاصيل قصة الشابة سميرة عباسي، التي كانت قد أجبرت على الزواج من رجل يكبرها بـ13 عامًا حين كانت في الـ15 من عمرها.

وبعد 4 سنوات من زواجهما، قُتل زوج سميرة واتُهمت هي بإعطاءه حبوبًا لمنع الحمل وتسميمه بهدف قتله والتسبب في وفاته.

ووفقًا للقانون الإيراني، يمكن للفتيات أن يتزوجن بعمر الـ13 عامًا شرط موافقة ولي أمرهن، أي الأب أو الجد من جهة الأب، وذلك حسب المصلحة التي تقتضيها المحكمة.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن هذا القانون يحرم الفتيات من العديد من حقوقهم، ومنها الحق في التعليم، والتحرر من العنف، والحقوق المتعلقة بالإنجاب، والحصول على الرعاية اللازمة للجهاز الإنجابي والصحة الجنسية، والحق في العمل، وحرية التنقل، والحق في الزواج.

وباتت قضية الشابة سميرة تعرف إعلاميًا بـ الطفلة الزوجة.

حق سميرة عباسي

دشن رواد منصات التواصل الاجتماعي في إيران وسمي #SamiraAbbasi #سميرة_عباسي للمطالبة بإيصال صوت الشابة سميرة عباسي وغيرها من السجناء الذين يواجهون تهديدات بتنفيذ حكم الإعدام.