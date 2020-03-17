إيطاليا تبكي مسعفها "دييجو بيانكو" بعد إنقاذه آلاف المرضى بسبب "كورونا"

لقي مُسعف إيطالي مصرعه بعد إصابته بفيروس "كورونا المُستجد" وذلك بعد أن عمل على مساعدة الضحايا في منطقة لومباردي المتضررة بشدة في البلاد.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية أن "دييجو بيانكو" البالغ من العمر 46 عامًا، توفي يوم الجمعة في المنزل الذي تقاسمه مع زوجته وابنه في مونتيلو بعد معاناته من الحمى.

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وبعد وفاته وجه بعض زملاء "دييجو" للعزل الذاتي بعد تعرضهم لأعراض مرتبطة بالفيروس التاجي، وقد ناشد زميله "دافيد بريسينسان" السلطات لحماية المسعفين وهم يتعرضون لـفيروس "كورونا" خلال نوباتهم.

وقال "ريكاردو جيرماني" المتحدث باسم اتحاد الصحة إيه.دي.إل. كوباس لومبارديا: "كان دييجو عاملاً مدربًا، منقذًا يستخدم دائمًا معدات الحماية الشخصية، لم يكن مسنًا ولم يكن لديه أي أمراض أخرى ولقد كان واحدًا من 700 من العاملين الصحيين والأطباء والممرضين والمنقذين".

يذكر أن السلطات الإيطالية أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 1809 إثر تسجيل 368 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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جاء ذلك على لسان مدير عام الدفاع المدني المدير العام للدفاع المدني "أنجيلو بوريلي"، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، الأحد.

وقال "بوريلي" إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 20 ألفا و603، وإن العدد يصل إلى 24 ألفا و747 عند إضافة الوفيات والمتعافين.

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وأشار المسؤول الإيطالي إلى أن عدد الوفيات اليوم فقط 368، ليصل الرقم إلى 1809 أشخاص.

كما أعلن "بوريلي" أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس بلغ اليوم 369 ليصل إلى 2335 في عموم البلاد.