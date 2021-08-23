إيطالي يحول رمز مطعوم كورونا الى وشم.. هل نججت المهمة؟

مع تقدم التكنولوجيا، أصبح رمز الاستجابة السريعة QR يقودك إلى أغنية الشخص المفضلة أو ربما مقطع فيديو موسيقي، لكن شاب إيطالي قرر أن يأخذ الأمور إلى منحى جديد وعصري يتماشى مع جائحة كورونا.

فقد قرر "أندريا كولونيتا" تحويل شهادة التطعيم ضد COVID-19 إلى وشم على شكل رمز الاستجابة السريعة QR، مما يتيح للماسح الضوئي معرفة أنه خالٍ من فيروس "كورونا" وبأنه أخذ المطاعيم اللازمة لحمايته من الإصابة.

وبعد الحصول على الوشم، بات في استطاعة "أندريا" الذي يقيم في مدينة ريغيو بإقليم كالابريا (جنوب إيطاليا) أن يكتفي بالكشف عن ذراعه عند مدخل مطعم أو سينما لإظهار الوشم على الجزء الخلفي من ذراعه اليسرى، والحصول تاليًا على الإذن بالدخول.

وقال الشاب لصحيفة "كورييري ديلا كالابريا" بعدما أكسبته صوره على "تيك توك" و"إنستغرام" شهرة محلية: "إنه (وشم) مبتكر، أحب أن أكون مختلفًا".

وأقرّ الشاب بأن والديه كانا أقل حماسةً منه للفكرة، وقال: "لقد شجعاني، على أن أكون أقل اندفاعًا وأن أفكر قليلاً قبل التصرف، لكني حصلت على الوشم أخيرًا".

من جهته قال فنان الوشم "غابرييلي بيليروني - Gabriele Pellerone" أنه وجد صعوبة في تحويل الرمز الى وشم لكنه نجح في إتمام المهمة.

ونشر الفنان "غابرييلي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" جمعه بالشاب "أندريا" وهما يهمان بالدخول الى أحد مطاعم الوجبات السريعة وخضوعهم لمسح رمز الاستجابة السريعة QR الذي نجح بالنهاية وتمكنا من الدخول وتناول وجبتهما المفضلة.