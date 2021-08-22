بنت تستهزئ بالمساجد في السعودية.. ومطالبات بمحاسبتها

لم تمضِ أيام على قضية مشهور سناب شات "فيلكس" والجدل الذي أحدثه في الشارع السعودي حين تطاول على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة، فوجئنا اليوم بفتاة تستهزئ بالأذان والمساجد.

ويُسمع في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صوت فتاة وهي تضحك بطريقة "مستفزة" على صوت الأذان والمؤذن.

#بنت_تستهزئ_بالمساجد

pic.twitter.com/hHThcPsq8K الله يهديها ويصلح حالها و بالها ترى الدعااء لها افضل من الدعاء عليها يمكن صغيره وما نبرر لها ويمكن فيها مس يعني من الأخير البنت مو طبيعيه . — خالد بن عبدالله (@khalid_fi89) August 21, 2021

وعبر وسم "#بنت_تستهزئ_بالمساجد" طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحديد هوية الفتاة والقبض عليها ومحاسبتها لتكون عبرة لغيرها لاستهزائها بشعائر الدين الإسلامي.

في حين دعا عدد من المغردين بالهداية للفتاة التي سُمع صوتها في مقطع الفيديو، مرجحين بأنها صغيرة ولا تدرك ما تقوم به.

في حين رُصد عدد من التغريدات لأشخاص طالبوا بالعفو عن الفتاة خاصة وأن صوت المؤذن غير مناسب لأن يُسمع عبر مكبرات الصوت وقد يكون مؤذي للبعض لكن هذا لا يبرر الاستهزاء بصوت الأذان.

وكان "فيلكس" قد أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يتطاول على مقام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وقام فليكس في بث مباشر مع شاب آخر عبر تطبيق "سناب شات" بتوجيه إساءات لـ"أم المؤمنين" عائشة الأمر الذي أثار تفاعلًا شعبيًا وحكوميًا.

أحد معاتيه التيك توك يتطاول على أم المؤمنين "عائشة" رضي الله عنها#فيلكس_يتعدي_علي_الرسول pic.twitter.com/UrY1CWjvqq — WHR (@whrumor) August 19, 2021

وعبر وسم "#فيلكس_يتعدي_علي_الرسول" طالب رواد موقع التدوين "تويتر" بمحاسبة المدعو فليكس وإنزال أقصى العقوبات على من ظهروا في الفيديو ليكونوا عبرة لغيرهم.

وشهد وسم "#فيلكس_يتعدي_علي_الرسول" تفاعلًا مكثفًا في السعودية تجاوز الـ 40 ألف تغريدة خلال وقت قصير متصدرًا قائمة الأكثر تغريدًا.

وبعد ساعات من تصدر الوسم، أصدرت السلطات السعودية أمرًا بالقبض على شخصين أساءا للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم وزوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيما تنتظرهما عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أصدر أمرًا بسرعة القبض علي المذكورين استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأبان المصدر أن نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن (5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.