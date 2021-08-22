طفل سعودي يشعل مواقع التواصل بكرمه وفصاحته.. "حالف إلا تقعد"

نجح طفل سعودي في إثبات أن الضيافة عند البدو أمر عظيم لا يفوقها أمر آخر، وأن إكرام الضيف هي الصفة الملازمة لهم وإحدى أركان عادتهم وتقاليدهم التي ورثوها عن أجدادهم.

وظهر الطفل في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدعو أحد ضيوف قريته لتناول وجبة العشاء وشرب فنجان القهوة.

وكشف مغردون على موقع التدوين "تويتر" بأن الطفل الذي ظهر في مقطع الفيديو هو ذعار بن مبارك، من البادية في المملكة العربية السعودية.

وبحسب مقطع الفيديو، فقد أصر الطفل بشكل بالغ على تقديم واجب الضيافة لمذيع بإحدى القنوات المحلية الذي قابله ضمن تغطية عن الإبل وحياة الصحراء.

وبالرغم من أن المذيع كرر اعتذاره شاكرًا للطفل كرمه الحاتمي، إلا أن الطفل ألح قائلًا: "حالف لتقعد، اقلط (تفضل)، فنجان قهوة، تفضل على العشاء"، مُظهرًا الكرم العربي الأصيل في أبهى صوره.

يذكر أن للضيف مكانة عظيمة في نفس البدو لا يتوانون في تقديم له حقه من الضيافة منذ اللحظة الأولى التي يدخل فيها مضربهم وحل في حماهم، كما يعتبر كرم الضيافة طبع أصيل تميز به العرب عن غيرهم من باقي الأمم، والضيف عند البدو هو الشخص إذا وفد إلى موضع غير موضعه أو الجماعة إذا حلو عند جماعة أخرى ويسمون (فريق أو قصراء).

ويقدم للضيف حق الضيافة حتى لو كان عدوًا مادام انه نزل او دخل بيت مضيفه لأن من دخل البيت فقد أمن على نفسه وخاصة إذا تناول طعامًا أو شرابًا فيصبح في مأمن ولو كان في وكر عدوه.