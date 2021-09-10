إيڤون نبيل.. ضحية جديدة للتعنيف الأسري ضد النساء في مصر

في الوقت الذي لا يزال فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي يصارع لحماية الممثلة الأردنية الكويتية دانة المساعيد من تهديدات والدها بالقتل، ظهرت اليوم قصة جديدة لفتاة مُعنفة ولكن هذه المرة في مصر.

وبدأت قصة إيڤون نبيل، وهي مدونة مصرية يتابعها أكثر من 1.2 مليون شخص، حين كشفت في بث مباشر عبر فيسبوك بأنها ضحية تعنيف أسري من قبل زوجها.

وقالت إيڤون وهي تستغيث باكية طالبة المساعدة: "أنا محبوسة في المنزل وزوجي اعتاد على تهديدي بإيذائي".

وأضافت إيڤون نبيل: "أنا خايفة.. أنا بتهدد.. أنا محبوسة في بيتي ومش عارفة أنزل منه.. جوزي منعني من شغلي في إحدى القنوات، وتحولت لخدامه في البيت".

وتابعت إيڤون نبيل: "أخذ منها جهاز اللاب توب وهاتفي المحمول وقام بتغيير الپاس وورد، لا أستطيع استخدامهم. وتمكنت هي من استخدام تليفون آخر كنت قد اخفيته منه.

ولاقت صرخة إيڤون نبيل استجابة سريعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الذين أطلقوا حملة تضامن واسعة معها بنشر مقطع الفيديو وما تتعرض له من تهديدات بالقتل.

وقالت الإعلامية رضوى الشربيني، التي حرصت على التواصل مع إيڤون من خلال التعليق على الفيديو قائلة: "أنا عايزة رقم تليفونك بس لو سمحتي وأنا هتصرف".

وذكرت العديد من الصحف المصرية في وقت لاحق أن أجهزة الأمن في وزارة الداخلية المصرية استجابت لاستغاثة ايڤون نبيل، واتخذت كافة الإجراءات القانونية.

وأكدت التحريات الأولية صحة الواقعة، وأن الزوج اعتاد تهديدها بالإيذاء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق فيما جاء فيه.