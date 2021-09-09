دانة المساعيد تتصدر الترند.. تطورات قضية تهديد والدها لها بالقتل

ما يزال وسم "#انقذوا_دانه_المساعيد" يتصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في عدة دول عربية تضامنًا مع الفنانة الأردنية الكويتية التي أطلقت نداء استغاثة بعد تلقيها تهديدات بالقتل من قبل عائلة والدها.

وخلال ساعات قليلة من نشر دانة المساعيد قصتها المؤلمة على منصات التواصل الاجتماعي، شهد الوسم آلاف التغريدات للمطالبة بتوفير الحماية اللازمة لممثلة المتواجدة حاليًا في الإمارات العربية المتحدة.

وعلى ما يبدو بأن صرخة دانة المساعيد وصلت للجهات المسؤولة في الإمارات حيث كشفت بأن الجهات الرسمية المسؤولة تواصلت معها لتبني قضيتها وحمايتها وهو ما أكدته عبر بوست نشرته على صفحتها الرسمية على تطبيق "إنستغرام".

وقالت دانة في البوست: "يعجز لساني عن الكلام شكرا لكل شخص شريف منكم تبنى قضيتي وكأنها قضيته اليوم انتو وصلتو صوتي وساعدتوني احمي نفسي وروحي ودمي الله يجعلكم ذخر وسند".

وتابعت: "اولًا الحمد لله والشكر لله تعالى فوق كل شيء.. ثانيًا أشكر المحامية العصامية دلال على فزعتها ووقفتها، ثالثًا أبي اشكر كل بنت وكل رجل وقف معاي وتفاعل بقضيتي، إنتو اليوم حميتوني وروحي ودمي وأبي أشكر الامارات الحبيبة في اقل من 4 ساعة تفاعلوا معي وتواصل الجهات المعنية والآن القضية بيدهم وكلي أمل وثقة بالله وفيهم، شكرًا عيال زايد العز، شكرًا عيال سلمان الفزعة، شكرًا عيال صباح الإنسانية، شكرًا عيال حمد الأوفياء، شكرًا أبناء بلدي الأردم شكرًا خواتي النساء راح اتم العمر كله ممنونة لكم".

وكانت دانة قد نشرت قبل أيام تفاصيل تلقيها تهديدات بالقتل من قبل عائلة والدها في الأردن، كاشفة تفاصيل مأساوية عن حياتها غير المستقرة بعد انفصال والدها الأردني عن أمها الكويتية، والمعركة التي خاضتها في سبيل الحصول على حريتها.

قصة دانة المساعيد كاملة

وقالت دانة في تغريدة نشرتها عبر "تويتر": "أنا دانه المساعيد أردنية الجنسية كويتية الأم أتعرض لتهديدات بالقتل فكل شفافيه علنيه من أسرة الأب وسبق واخذني والدي من أمي ورجعتني أمي قانونيًا لها وبعد ذلك ما تركوني ولا لحظه أعيش بسلام أطالب من أعلى السلطات بحمياتي لا تجعلوني الضحية القادمة وصلوا صوتي لكل مكان #محمد_بن_زايد".

وبعدها ظهرت دانة في مقطع فيديو وهي تبكي لتكشف المزيد من التفاصيل المؤلمة والخوف الذي تعيشه في الوقت الراهن بسبب عائلة والدها، حيث قالت: "والله لو حطيتوا سيوغ الدنيا على رقبتي ونحرتوني لن اسكت، ورح أحط كل شي صوت وصورة، ذبحوني مو مشكلة بس لا تطعنون بشرفي والله العظيم ما جبت العار ولا أي ذنب، اقسم بالله ذنبي إني ما ارتكبت ذنب إلا إني ما ساعدتهم وما أعطيتهم فلوس؟ ليه أنا بنتهم ولا همة عيالي؟".

وقالت عبر حسابها على "إنستغرام": "أنا دانه المساعيد قبل دقائق معدودة وصلتني تهديدًا عن طريق الدايركت مسج من أشخاص مجهولين الهوية لكن لهم صلة فيني وفي أهلي وبعدها في دقائق معدودة اختفى الحساب كليًا من إنستغرام وبعدها في دقائق تم تهكير أكاونتي واسترجعته بسرعة مرا ثانية".

وتابعت: "التهديد وصل لي تهديد بالقتل بمنتهى الشفافية والوضوح أطالب في حمايتي، وأطالب أعلى السلطات الالتفاف لقصتي والأحداث إلي تصير معي في السابق أنا كنت في بدي الكويت إلي حماني 20 سنة والآن أنا في ديرة وتحت ظل عيال زايد وهذي مو أول مرة توصلني التهديدات، فالسابق وصلت حق والدتي وبعدها تم شتمي وشتم أمي وأهلي على الملأ وقدام الناس والآن تهديد بقتلي وأنا كل ماله نفسيتي ونفسية أهلي تدمر وتتحطم من هذه الأمور أتمنى منكم توصولن صوتي وأتمنى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الإمارات أخذ الإجراء اللازم ونظر للموضوع وعيال زياد أنا بويهكم واطلب الحماية منكم".

واستعرضت دانه المساعيد التهديدات التي وصلتها عبر رسائل "إنستغرام" والتي جاء فيها: "اسمعي يا حلوة، ودعي أحبابك الي انتي بينهم، يوم يومين بالكثير ثلاث وما عاد يشوفوكي، سلام يا بطة، وخذي نصيحة لا تسوي حركات وتفكري تبلغي حد لأنه محدش راح ينفعك وصلي سلامنا لسحورة وجسومي، هدر دمك على ايدنا وعارنا رح ينغسل كلها يومين".

من هي دانة المساعيد ؟

وولدت أن دانة المساعيد في 3 أكتوبر 1996 ، بدأت مشوارها الفني عام 2009 خلال البرنامج الكوميدي طول بالك مع الفنان طارق العلي.

بدأت دانة المساعيد دراسة الحقوق وهو ما أبعدها عن الشاشة لفترة من الزمن وبعدها عادت وشاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة ومنها

2009: طول بالك - برنامج كوميدي.

2011: بنات الثانوية.

2012: بنات الجامعة.

2015: الجدة لولوة.

2015: لك يوم.

2016: حريم أبوي.

2016: الي ماله أول.

2016: بعد النهاية.

2016: للوطن عزوة: سالفتي بالغزو - سهرة تلفزيونية.

الممثلة الأردنية الكويتية دانة المساعيد تتلقى تهديدات بالقتل

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