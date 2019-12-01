ابنة أخ أسامة بن لادن تعمل مغنية في أحد نوادي لندن الليلية.. وهذا ما جعلها تبكي

نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني تقريرًا خاصًا عن حياة ابنة الأخ غير الشقيق لزعيم تنظيم القاعة أسامة بن لادن بعد انتقالها للعيش في العاصمة البريطانية لندن قادمة من نيويورك.

وكشفت الصحيفة في تقريرها بأن "ووفاء دوفور" تبلغ من العمر 44 عامًا، وهي إبنة "يسلم بن لادن" الأخ غير الشقيق لأسامة، ووالدتها تُدعى "كارمن" من أب سويسري وأم إيرانية.

وتعمل وفاء كمغنية ضمن فرقة مكونة من 3 مطربات، تنتقل معهنّ في حفلات صاخبة في نوادي لندن الليلية.

وأشار الموقع الى أنه التقى وفاء في ملهى Peckham Audio الأسبوع الماضي حيث كانت تغني برفقة "سيليست غينيس" وعارضة الأزياء الفرنسية "ميليا بودوين"، مرتدية سراويل سلفر لامع وتوب أسود.

ورفضت وفاء الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بعمها مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة السابق الذي أُنشئ في أفغانستان سنة 1988.

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وذكر الموقع بأن وفاء تملك الجنسيتين الأميركية والسويسرية التي أخذتها من والدتها، وقد أكّدت في أحد اللقاءات الصحافية أنها لم تلتقِ عمها أسامة بن لادن طوال حياتها، كما أنها لم تتحدث مع والدها سوى مرة واحدة.

وقالت إن هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، جعلتها تبكي مطولًا، إلا أنها وبعد تساؤلات مع نفسها، قالت بشجاعة إنها لا علاقة لها بأحد سوى شخصها.

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وقد ولدت وفاء في كاليفورنيا، ودرست في جنيف ثم التحقت بعد ذلك بكلية كولومبيا للحقوق في نيويورك حيث كانت تعيش قبل أحداث 11 سبتمبر الإرهابية.

وتابعت بأنها انتقلت بعد هجمات سبتمبر إلى لندن، برفقة والدتها التي تطلقت من أبيها في عام 2004، والتي قالت عنه إنه لم يعطها فلسًا واحدًا رغم ثروته الهائلة، إضافة إلى أنه لا يعترف بها.

وفي عام 2006، ارتبطت وفاء بالمغني والممثل الأمريكي "جون ليجند" قبل أن ينفصلا بعد فترة وجيزة.

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