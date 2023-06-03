ابنة الأمير غازي بن محمد في ظهور نادر بزفاف الأمير الحسين.. شاهدوا جمالها

البوابة - دخلت عائلة الأمير غازي بن محمد، ابن عم ملك الأردن عبدالله الثاني، دائرة الضوء بعد إعلان زواجه من الأميرة مريم في الثالث من أيلول 2022، وانفصاله عن زوجته الأولى السيدة أريج الزواوي.

وخلال الزفاف الملكي الذي شهده الأردن قبل أيام بزواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة، لفتت عائلة الأمير غازي بن محمد الأنظار لها في قصر زهران الذي شهد مراسم عقد القران.

عائلة الأمير غازي تلفت الأنظار في زفاف الأمير الحسين

وفي ظهورٍ نادرٍ، شوهدت الأميرة تسنيم بنت غازي بن محمد وشقيقتها الأميرة جنة بنت غازي بنت محمد في الصورة التذكارية التي جمعت أمراء وأميرات آل هاشم بالعروسين.

وأبدى مراقبو الحدث الملكي إعجابهم بإطلالة بنات الأمير غازي ورأوا بأنهما تشبهان إلى حدٍ كبير والدتهم السيدة أريج الزوازي.

الأميرة جنة ذات الفستان الفوشي

الأمير غازي وزوجته الأميرة مريم

كما حضر الأمير غازي الزفاف الملكي برفقة زوجته الأميرة مريم، أميرة ترنوفو، التي كان قد احتفل بزواجه منها العام الماضي.

واختارت الأميرة مريم أن تحضر الزفاف الملكي بإطلالة أنيقة باللون الأخضر يتوسطه حزام باللون الأسود، واستدلت خصلات شعرها المتموجة بشكل بسيط على كتفيها.

يذكر أن الأميرة مريم، اسمها الكامل ميريام أنغريا إي لوبيز، كانت أرمة أمير تورنوفو كاردام الابن الأكبر لبلغاريا سيميون الثاني الذي توفي في 2015.

وبعد وفاة زوجها، أصبح ابنها الأكبر الأمير بوريس الوريث الواضح للعرش البلغاري.

الأميرة تسنيم بنت غازي

ولدت الأميرة تسنيم في 27 أغسطس 1999، أي أنها تبلغ من العمر 24 عامًا.

تلقت الأميرة تسنيم تعليمها الابتدائي في مدرسة الحياة في عمان ثم حصلت على ماجستير من King’s College London عام 2021، بعد أن درست السياسة والفلسفة والقانون.

تعمل تسنيم في معهد تابع للحكومة، كما تساهم أيضًا في مدونة جمعية الدستور.

للأمير غازي والأميرة أريج ابنتان أيضًا: الأميرة جنة التي ولدت في 20 سبتمبر 2003، والأميرة سلسبيل التي ولدت في الأول من أكتوبر 2014.

من هي أريج الزواوي ؟

اسمها الكامل: أريج عمر الزواوي.

والدها : رجل الأعمال والمستشار السابق للسلطان قابوس السيد عمر الزواوي.

تاريخ الولادة: ولدت في سلطنة عُمان في عام 1967.

دراسة أريج الزواوي

في عام 1988: نالت أريج الزواوي شهادة البكالوريس من جامعة مسقط.

في عام 1995: نالت شهادة الماجستير في البيداغوجيا واللغويات من جامِعَة جورجتاون الكاثوليكية الرومانية.

في عام 2006: ذهبت إلى جامعة اركنساس، حيثُ تَلَقَّت الدراسات الاجتماعية الأردنية وكيفَ تُلَبي احتياجات المُتَعَلِّمين المُتَقَدِّمين لِلصف الثامن كحالة دراسية في الدكتوراه.

في عام 2008: أكمَلَت الدكتوراه الثانية مَع أُطروحَتِها على شكل كُتَيِّب مَدرسي عَن كَيفيَّة دمج ذكر الله في التدريس، الذي أشرَفَ عليه رئيس الجَامعة حينها، عبدالناصر موسى أبو البصل، جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

زواج أريج الزواوي من الأمير غازي

احتفلت العائلة الهاشمية في الأردن بزواج الأمير غازي من الآنسة أريج الزواوي في عام 1997 ونالت لقب "الأميرة أريج غازي".

أنجبت السيدة أريج أربعة أبناء، وهم:

انفصال أريج الزواوي عن الأمير غازي

انفصلت الأميرة أريج غازي عن الأمير الأردني في 2020.