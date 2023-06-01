تاج الأميرة رجوة الحسين يحمل عبارات عربية.. ما هي؟

البوابة - تزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خطيبته الأميرة رجوة الحسين في حفل زفاف ملكي أنيق أقيم في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الخميس بحضور الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا وأفراد العائلة الهاشمية وعائلة العروس وضيوف الأردن من جميع أنحاء العالم.

وعقد الزوجان قرانهما في حفل زواج إسلامي في قصر زهران، حيث تزوج والد الملك عبد الله الثاني من زوجته الملكة رانيا عام 1993 بحضور الملك الراحل الحسين بن طلال.

تاج الأميرة رجوة

تصدر التاج الماسي الذي ارتدته الأميرة رجوة الحسين حديث مراقبي الحدث الملكي بعدما تبين بأنه كان يحمل عبارة باللغة العربية.

وحمل تاج الأميرة رجوة عبارة "رجوة من الله"، وهو اللقب الذي أطلقته الملكة رانيا على كنتها الجديدة في الكلمة المؤثرة التي ألقتها خلال حفل الحناء الذي أقيم في قصر الحسينية الأسبوع الماضي.

وأبدى مراقبو الحدث الملكي إعجابهم بالعبارة العربية التي اختارتها الأميرة رجوة على تاجها الملكي وحرصها على إثبات فخرها واعتزازها بهويتها العربية.

واختارت الأميرة رجوة دار يان سيكارد من أجل تصميم تاجها الملكي.

فستان الأميرة رجوة الحسين

اختارت الأميرة رجوة في يومها الكبير فستان زفاف بتصميم المصمم اللبناني إيلي صعب ويجمع بين الخطوط التقليدية والعصرية، فأتت قصة الفستان ضيقة مع قصة ياقة غير متماثلة بتصميم هندسي وأكمام طويلة، وزوّد الفستان بذيل طويل منفوخ مزين بأشكال مقصوصة من بتلات الزهور مع طرحة طويلة مطرزة أيضا بالزهور.

واختارت الأميرة الشابة حذاء باللون الأبيض من دون كعب لضمان الراحة، وربما مراعاة منها لكونها تماثل أميرها في الطول نوعًا ما فلم تشأ أن تبدو أطول منه.

كما اختارت باقة زهور غاية في الرقة والنعومة متوسطة الحجم زادت من أناقتها.

وقامت العروس بتصفيف شعرها بطريقة بسيطة وأسدلته على كتفيها وطبقت مكياج ترابي ناعم.

كما لفتت الأميرة رجوة الأنظار لها بالأقراط الماسية التي تزينت بها في حفل زفافها.