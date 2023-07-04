ابنة الأمير هاشم تحتفل بعيد ميلادها الـ15.. شاهدوا جمالها

البوابة - أكملت الأميرة راية النور، الابنة الثانية للأمير هاشم بن الحسين، اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو، عامها الخامس عشر.

وبهذه المناسبة السارة، شاركت صفحات تُعنى بمتابعة أخبار العائلة المالكة الأردنية صورًا للأميرة الحسناء راية النور هاشم، متمنين لها دوام الصحة والعافية والعمر المديد.

وتفاعل روّاد منصات التواصل الاجتماعي مع صور الأميرة راية النور، خاصة تلك التي كانت فيها بمرحلة الطفولة، وعبروا عن إعجابهم الشديد بجمالها.

الملكة نور برفقة حفيداتها: من اليمين (هالة النور بنت هاشم، هيا بنت حمزة، راية النور بنت هاشم)

وأشار المعلقون على صور الأميرة راية النور إلى الشبه الكبير بينها وبين جدتها الملكة نور، أرملة الملك الراحل الحسين بن طلال، وخاصة لون العيون.

فيما وجد عدد من المعلقين الشبه الكبير بين الأميرة راية النور وعمتيها الأميرة راية بنت الحسين والإيمان بنت الحسين.

بنات الأمير هاشم يسرقن الأنظار في زفاف ولي العهد الأردني

حظي ظهور الأميرتين راية النور هاشم وهالة النور هاشم في حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله في الأول من يونيو الماضي على تفاعل واسع من قبل مراقبو الزفاف الملكي.

ولم يتمكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي منع أنفسهم من التعبير عن إعجابهم الشديد بجمال الأميرتين اللتين خطفتا الأنظار لهما لحظة ترجلهما من المركبة أمام قصر زهران العامر لحضور مراسم عقد قران الأمير الحسين على الأميرة رجوة.

واختارت الأميرة راية النور وشقيقتها هالة النور أن تحضرا الزفاف الملكي الأردني بإطلالة شبيهة بحكايات السلاطين وقصص ألف ليلة وليلة من علامة Shalky | شالكي.

وتألقت الأميرة راية بثوب أنيق باللون الكريمي المطرز بالخيوط الذهبية اللامعة، فيما اختارت الأميرة هالة النور أن ترتدي ثوب أنيق مؤلف من قطعتين باللون الزيتي، إذ جاءت القطعة السفلية على شكل فستان بسيط وعليه "كيب – Cape” بأكمام طويلة من الشيفون المطرز بالخيوط الذهبية الأنيقة.

أما على صعيد الشعر والمكياج، اكتفت الأميرة هالة وشقيقتها الأميرة راية برفع شعرهن من الناحية الأمامية بطريقة بسيطة وأسدلتا خصلاتهما المتوجة من الخلف، وطبقتا مكياج برونزي بسيط.

من هي الأميرة راية النور هاشم