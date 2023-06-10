في عيده الـ42 .. صورة رسمية جديدة لـ الأمير هاشم بن الحسين

البوابة - صادف يوم الجمعة عيد ميلاد الأمير هاشم بن الحسين الذي ولد في 10 يونيو 1981 (8 شعبان 1401 هـ) ليتم عامه الـ 42، وهو أصغر الأبناء الذكور للملك الراحل الحسين بن طلال الراحل من زوجته الملكة نور.

ويُعد الأمير هاشم بن الحسين من الجيل الحادي والأربعين من سلالة النبي محمد والأخ الأصغر لملك الأردن عبد الله الثاني.

وبمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الثاني والأربعين، صدرت صورة رسمية جديدة للأمير هاشم بن الحسين.

الأمير هاشم في مرحلة الطفولة

تعليم الأمير هاشم

التعليم الابتدائي: أكمل تعليمه الابتدائي في إحدى مدارس عمان

في 1999: تخرج من المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة.

في 2000: تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة برتبة ملازم ثان.

في 2005: تخرج بامتياز من كلية إدموند وولش للعلاقات الخارجية من جامعة جورج تاون.

في 2006: أكمل تعليمه العالي في دراسات القرآن في جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن

في 2014: حصل على درجة الماجستير في الدراسات الدفاعية من كينغز كوليج لندن - King's College London في المملكة المتحدة.

الخدمة العسكرية

خلال خدمة الأمير هاشم في القوات المسلحة الأردنية - للجيش العربي، تدرج في الرتب العسكرية في صفوف قيادة العمليات الخاصة، وخدم في جميع أفرعها الثلاثة - القوات الخاصة، ومكافحة الإرهاب، والحراس.

في عام 2015، تم تكليفه بقيادة الكتيبة 61 الملكية رينجرز (المغاوير) المتخصصة في العمليات الحضرية والصحراوية والجبال المتقدمة.

كان آخر دور عسكري فاعل للأمير هاشم هو مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الخاصة وقوات الرد السريع.

في 2007: أكمل دورة قتال قادة الفصائل في الولايات المتحدة في فورت بينينج.

في 2009: شارك في دورة قادة سرايا المشاة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في 2014: التحق بكلية القيادة والأركان المتقدمة في إنجلترا (ACSC17).

مناصب الأمير هاشم

في 12 يناير 2017 صدر مرسوم ملكي بتعيين الأمير هاشم رئيساً لمستشار جلالة الملك، واستمر في خدمته حتى استقالته في سبتمبر 2020.

ترأس "اللجنة الملكية لإدارة وبناء المزارات الإسلامية" في الفترة ما بين 30 أكتوبر 2017 و 3 أكتوبر 2021.

أدى الأمير هاشم اليمين الدستورية عدة مرات ورافق الملك عبد الله الثاني في العديد من المناسبات الرسمية.

الأمير هاشم هو رئيس فخري بللجنة المنظمة لبطولة الفارس الدولية الثالثة للرماية بالقوس، ويهتم بإحياء الرياضات القتالية التقليدية.

الأمير هاشم عرف بأنه حاذقو ماهر ويستمتع بالأنشطة الخارجية بما في ذلك التخييم والمشي لمسافات طويلة.

يجيد اللغتين العربية والإنجليزية، كما أنه درس اللغة التركية.



عائلة الأمير هاشم

في 6 يناير 2006، تزوج الأمير هاشم من الأميرة فهدة الهاشم ولديهما خمسة أطفال: