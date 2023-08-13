ابنة ديفيد بيكهام تسرق الأنظار من ميسي في مباراته مع إنتر ميامي

البوابة - نجحت هاربر، ابنة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وزوجته فكتوريا، في لفت الأنظار لها لدى مرافقتها ليونيل ميسي إلى مباراته الخامسة مع فريقه الجديد إنتر ميامي والتي أقيمت على ملعب درايف بينك، الجمعة، أمام نادي تشارلوت ضمن ربع نهائي مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم.

وانشغلت وسائل الإعلام العالمية في ملاحقة تحركات هاربر (12 عامًا) منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها قدمها أرضية الملعب إلى جانب الأسطورة الأرجنتينية الذي رفع رصيده إلى 8 أهداف في 5 مباريات مع فريقه الجديد إنتر ميامي، وقاده إلى فوز سهل على ضيفه تشارلوت 4-0، ضمن ربع نهائي مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم.

وقبل انطلاق المباراة، الجمعة، خرج جميع لاعبي إنتر ميامي وهم يمسكون بأيدي الأطفال، وكانت هاربر وميسي يتصدران المجموعة.

وجاء تواجد هاربر في لقاء إنتر ميامي وتشارلوت باعتبارها ابنة المالك المشارك لإنتر ميامي الذي بدوره شارك صورها مع الأسطورة ميسي عبر حسابه الرسمي في تطبيق إنستغرام حيث يتابعه أكثر من 82 مليون شخص.

وكتب ديفيد عن ابتسامة ابنته وهي تخطو إلى جانب ميسي: "ميسي جعل الناس يبتسمون في ميامي وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وفتاتي الجميلة صاحبة أجمل ابتسامة".

من جهتها، علّقت فيكتوريا بيكهام على منشور لهاربر وميسي قبل وبعد خروجهما إلى الملعب معًا: "فوز رائع آخر الليلة الماضية في ميامي!!! لحظة خاصة لهاربر بالخروج مع ميسي".

شوهدت هاربر آخر مرة في مباراة إنتر ميامي عندما انضمت إلى والدتها وشقيقها كروز (18 عامًا)، لدعم والدهما في مباراة إنتر ميامي ضد كروز أزول في 21 يوليو.

ميسي يقود إنتر ميامي لنصف نهائي كأس الرابطتين

نجح فريق إنتر ميامي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم بعد فوزه على شارلوت برباعية نظيفة اختتمها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الأهداف الأربعة بدأها الفنزويلي جوزيف ماريتينز من ضربة جزاء في الدقيقة 12، ثم أحرز الهدف الثاني الفنلندي روبير تايلور في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي أديلسون مالاندا مدافع شارلوت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78، فيما أحرز الأرجنتيني ميسي الهدف الرابع قبل 4 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي ليرتفع رصيده مع الفريق الأمريكي المنضم له حديثا إلى 8 أهداف في 5 مباريات فقط.

وبهذا الفوز، يستعد إنتر ميامي لمواجهة فيلادلفيا يونيون الأمريكي الذي فاز على كيريتارو المكسيكي.

وكأس الرابطتين هي مسابقة مخصّصة لأندية الدوريين الأميركي (مايغر ليغ سووكر) والمكسيكي (ليغا أم أكس).

