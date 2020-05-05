احتجاز صاحب مصنع باكستاني لطباعته آيات قرآنية على كرات قدم.. وتهمة التجديف بانتظاره

تمكنت الجهات الرسمية في باكستان من اعتقال صاحب مصنع قام بطبع آيات من القرآن واسم النبي محمد على كرات قدم.

ونقلًا عن وسائل إعلام باكستانية، فقد قامت السلطات باعتقال صاحب المصنع الموجود في مدينة سيالكوت الباكستانية والتي زودت كأس العالم لعام 2018 بكرات القدم وهي معروفة أيضًا بتصدير السلع الرياضية.

وقال كبير المحققين أصغر علي: "المتهم محتجز لدينا وطلبنا من (المجلس الحكومي لعلماء الدين) تقييم القضية".

وقال علي بأن القضية تسببت بإشعال المظاهرات والاحتجاجات في إقيلم البنجاب وسط البلاد بقيادة جماعات إسلامية والتي لم تهدأ إلا بعد اعتقال صاحب المصنع.

ومن المتوقع أن يواجه صاحب المصنع تهمة التجديف وهو مسألة حساسة في باكستان وهؤلاء الذين يُتهمون بها يصبحون أهدافًا لجماعات إسلامية. وفي بعض الحالات يتم إطلاق الرصاص عليهم أو حرقهم أحياء أو ضربهم بالهراوات حتى الموت.

التجديف في الإسلام

هو السخرية من كلام الله وآياته، والاستهزاء برسله وخاتمهم الرسول محمد، وإهانة الملائكة أو إنكار نبوة أحد الأنبياء.

في العالم الإسلامي الحديث، تختلف القوانين المتعلقة بالاستهزاء من بلد إلى آخر، وتنص بعض البلدان على عقوبات تتألف من غرامات، أو السجن، أو الجلد، أو الإعدام.

لم يرد في تاريخ المجتمعات الإسلامية ما قبل الحداثة أخبارًا تثبت أنه كانت هناك حالات دائمة لتطبيق قوانين الاستهزاء، بل نادرًا ما كانت تُطبق تلك الأحكام على المُتهمين بالتجديف، لكن في العصر الحديث استخدمت بعض الدول والجماعات المتطرفة تهم الاستهزاء والتجديف في دعاياتها الدينية والسياسية لاكتساب الدعم الشعبي.لمزيد من اختيار المحرر: