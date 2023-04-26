استغرق صنعه 130 ساعة ويزن 23 كجم .. تمثال من الشوكولاتة للملك تشارلز

البوابة - نجحت مجموعة من صانعي الشوكولاتة وفريق موهوب من النحاتين في تشكيل تمثال نصفي بالحجم الطبيعي للملك تشارلز الثالث وذلك ضمن الاحتفالات التي تشهدها بريطانيا قبيل تتويجه ملكًا في كنيسة وستمنستر أبي بلندن يوم السبت 6 مايو/آيار من عام 2023.

وتم تصميم التمثال - الذي يزيد وزنه عن 23 كجم واستغرق صنعه 130 ساعة - من قِبل فريق من الخبراء من عالم الشوكولاتة الذين خططوا بعناية لكيفية جعله يبدو أقرب ما يمكن إلى صورة الملك تشارلز التي سيتم نقشها قريبًا على الطوابع والعملات والأوراق المالية.

تمثال من الشوكولاتة للملك تشارلز

وكشف فريق خبراء الشوكولاتة أن التمثال اللذيذ صُنع من 17 لترًا من شوكولاتة Celebrations الذائبة مع إضافة بعد اللمسات الخاصة لتزين الزي الرسمي الذي من المتوقع أن يرتديه الملك تشارلز في مراسم التتويج الملكي.

كما وُضعت حبات شوكولاتة Twix و Milky Way و Galaxy و Bounty Celebrations على كتفي التمثال وكأنها الأوسمة التي يضعها الملك تشارلز في الحقيقة، فيما تم استخدام حبيبات الـ Maltesersعلى ياقة التمثال النصفي.

وحظيت شركة Chocolatier Jennifer Lindsey-Clarke بشرف إنشاء التمثال "اللذيذ"، والذي تم صنعه باستخدام ما يقرب من 2875 شوكولاتة ذائبة من شوكولاتة Celebrations الشهيرة.

وقالت إميلي أوين، كبيرة مديري العلامات التجارية في Celebrations: "درس فريق العمل الكثير من الصور الشخصية للملك تشارلز، ووقع الاختيار على هذه الإطلالة خاصة وأن حفل التتويج يُعد حدثًا ينتظره العالم أجمع، لذا قررنا أن نشارك هذه المناسبة مع العديد من محبي الشوكولاتة في جميع أنحاء البلاد".

سيتم عرض تمثال الملك تشارلز الثالث في مقر شركة مارس بالمملكة المتحدة في مدينة سلاو الواقعة في مقاطعة باركشير غربي لندن.