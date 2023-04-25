عشية حفل التتويج .. الملك تشارلز يقيم مأدبة عشاء في قصر باكنغهام

البوابة - مع بقاء أقل من 10 أيام على الحدث الملكي الأبرز على الساحة العالمية، كشفت مصادر مطلعة أن قصر باكنغهام يستعد لإقامة حفل استقبال فاخر يحضره أكثر من 1000 ضيف وذلك عشية تتويج الملك تشارلز الثالث في السادس من مايو المقبل إلى جانب كبار أعضاء العائلة المالكة.

وقال مصدر مطلع لصحيفة ديلي ميل أن العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لإقامة حفل العشاء الذي سيبدو أشبه بحفل استقبالٍ دبلوماسي وسيجمع بين الأمراء والأميرات وعدد كبير من الأصدقاء.

وذكر مصدر آخر أن معظم ضيوف حفل العشاء هم من كبار الشخصيات الذين لم يتمكن الملك تشارلز من دعوتهم لمراسم التتويج بسبب محدودية سعة الحضور في كاتدرائية وستمنستر التي ستشهد مراسم التتويج.

تتويج الملك تشارلز الثالث

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، ستكون الملكة ماكسيما والملك الهولندي ويليم ألكسندر من بين الضيوف في حفل الاستقبال، فيما كشف البيت الملكي الهولندي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الابنة الكبرى للزوجين، الأميرة كاثرينا أماليا، ووالدة ويليام ألكسندر والأميرة بياتريكس ستحضران حفل استقبال في قصر باكنغهام عشية تتويج الملك تشارلز.

كما أكد ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك والأميرة ماري حضور مراسم التتويج بالإضافة إلى ملك إسبانيا فليب وزوجته الملكة ليتيزيا وملك السويد كارل السادس عشر غوستاف وابنته ولي العهد الأميرة فيكتوريا.

ومن المقرر أن يتم تتويج الملك تشارلز الثالث يوم السبت 6 مايو في وستمنستر آبي بلندن، وفقًا لمراسم متبعة منذ مئات السنين لتعكس دور الملك اليوم وتطلعاته نحو المستقبل، مع تجذرها في التقاليد القديمة.

وفي الوقت الذي حضر نحو 8 آلاف شخص مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953، يخطط الملك تشارلز لتخفيض النفقات وتوجيه الدعوات لـ2000 شخصية ملكية من أنحاء العالم.

ملوك وشيوخ عرب

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا

ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

العاهل المغربي الملك محمد السادس

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

سلطان سلطنة عُمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد

ملوك من دول آسيا في تتويج الملك تشارلز الثالث

كما تم توجيه دعوات لحضور مراسم التتويج لعدد من ملوك دول آسيا لارتباطهم بعلاقات صداقة قوية بالعائلة الحاكمة في بريطانيا، وهم:

العائلة الحاكمة في ماليزيا: الملك عبد الله أحمد شاه وزوجته تونكو حاجة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية

ملك تونغا توبو السادس

سلطان بروناي حسن بلقيه معز الدين وعد الله

ولي عهد اليابان الأمير فوميهيتو أمير أكيشينو

ملك مملكة بوتان جيغمي خيسار نمجيل وانغشاك

السيدة الأولى في حفل تتويج الملك تشارلز