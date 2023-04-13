ملوك وشيوخ عرب في تتويج الملك تشارلز .. وأمير قطر من بينهم

البوابة - كسر الملك تشارلز الثالث تقليدًا عمره 900 عامًا حين دعا ملوكًا ورؤساء دولٍ من جميع أنحاء العالم لحضور مراسم تتويجه في كاتدرائية وستمنستر في السادس من مايو المقبل، وفتح الباب أمام الملوك والملكات والأمراء والأميرات للمشاركة في الحدث الملكي الأبرز في عام 2023.

وأعلن قصر بكنغهام أن تشارلز وزوجته كاميلا سيتوجهان إلى كاتدرائية وستمنستر بعربة اليوبيل الماسي، التي تُعد أحدث عربة ملكية والتي تم تصميمها للاحتفال بمرور 60 عامًا على اعتلاء الملكة إليزابيث عرش بريطانيا، ثم سيعودها إلى قصر بكنغهام في موكبٍ أكبر حجمًا.

تتويج الملك تشارلز الثالث

وبينما حضر 8000 شخص تتويج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في عام 1953، يخطط الملك تشارلز لاستضافة 2000 شخص في محاولة منه لتحقيق التوازن بين الأبهة المتوقعة والاحتفال لمثل هذا الحدث التاريخي، وأزمة تكاليف المعيشة التي تعيشها بريطانية في الفترة الحالية.

وشملت قائمة ضيوف تتويج الملك تشارلز عدد كبير من أفراد الأسر المالكة حول العالم، ومنهم ملوك ورؤساء دول من عدة دول عربية وهم:

ملوك ورؤساء عرب في تتويج الملك تشارلز الثالث

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - ولي عهد الكويت

- ولي عهد الكويت الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

- ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر

- أمير دولة قطر الملك محمد السادس – ملك مملكة المغرب

– ملك مملكة المغرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة. هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد – سلطان سلطنة عُمان

ملوك من دول آسيا في تتويج الملك تشارلز الثالث

كما تم توجيه دعوات لحضور مراسم التتويج لعدد من ملوك دول آسيا لارتباطهم بعلاقات صداقة قوية بالعائلة الحاكمة في بريطانيا، وهم:

الملك عبد الله أحمد شاه وزوجته تونكو حاجة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية – العائلة الحاكمة في ماليزيا

– العائلة الحاكمة في ماليزيا الملك توبو السادس – ملك تونغا

– ملك تونغا السلطان حسن بلقيه معز الدين وعد الله - سلطان بروناي

- سلطان بروناي الأمير فوميهيتو أمير أكيشينو - ولي عهد اليابان

- ولي عهد اليابان الملك جيغمي خيسار نمجيل وانغشاك - ملك مملكة بوتان

العائلات الحاكمة الأوروبية في تتويج الملك تشارلز

الملك كارل غوستاف والأميرة فيكتوريا⁣⁣ - ملك السويد

الأمير فريدريك والأميرة ماري⁣⁣ - ملك الدنمارك

الملكة آن-ماري، الأمير بافلوس والأميرة ماري-شانتال⁣⁣

الأمير ألبرت والأميرة شارلين - أمير موناكو

السيدة الأولى في حفل تتويج الملك تشارلز