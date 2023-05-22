اختفاء إجابات طالبة من ورقة امتحان بشكل صادم.. والجامعة تحلّ اللغز المثير

عاشت طالبة سوريّة تدعى "إسراء الفاعور" أوقاتًا صعبًا وصادمة وذلك بعد أن اختفت إجاباتها من على ورقة الامتحان الذي أدّته في جامعتها في سوريا.

تفاصيل صادمة في قصة الطالبة إسراء الفاعور

تقدّمت الطالبة السوريّة الى امتحان في مادة "جراحة فخذيّة صغرى" في كليّة طب الاسنان في جامعة الشام، ويعرف عن إسراء أنها من أكثر الطالبات المتفوقات في جامعتها.

لكن الصدمة كانت هو حصول اسراء على علامة صفر في امتحانها بسبب تسليمها ورقة الامتحان بدون إجابات، وبعد مراجعة الامر أكّدت اسراء بأنها أكملت اجاباتها عن كل الاسئلة بشكل صحيح مما أصابها بحالة من الصدمة والهلع.



كما أكّدت مديرة شؤون الطلبة في الجامعة بان اسراء من الفتيات المتفوّقات كما انها تستعد للتخرج لذلك من غير الممكن ان تهمل امتحانها..



وبعد مراجعة دقيقة لورقة الامتحان اكتشفت اللجنة أن الورقة فارغة تمامًا باستثناء الأسئلة وحتى اسم اسراء غير مكتوب عليها مما أصاب الجميع بما فيهم الطالبة السورية التي أكدت انها اجابت على كافة الأسئلة بالصدمة.

وقررت ادارة الجامعة مراجعة كاميرا المراقبة ليتبيّن بأن الطالبة كانت تجيب عن الاسئلة وتكتب على ورقة الامتحان الاجابات بأكملها مما زاد الأمر تعقيدًا وأثار حيرة جميع العاملين بالجامعة.

رئيس الجامعة يحلّ اللغز



قرر رئيس الجامعة التدخل بهذه الحادثة المثيرة وقام باستجواب الفتاة وسؤالها عن القلم الذي استخدمته في الامتحان فأوضحت بأنه قلم عادي عرضته عليهم وعند التدقيق تبيّن بأن القلم مكتوب عليه عدم استخدامه للاوراق الرسمية والعقود والسبب أنه يعمل من "الحبر السري".



وتبيّن بأن الطالبة صادقة خاصة بعد اكتشاف نوعيّة القلم، حيث لا يتم كشف حبر القلم إلا عند وضعه في الثلاجة بدرجة حرارة تحت 10-.

ووضعت الجامعة ورقة الامتحان في الثلاجة وانتظروا عودة الكتابة وتم تصحيح ورقة الامتحان من جديد.