مع قرب زفافه.. الملكة رانيا تنشر لقطات خاصة من حياة الأمير الحسين

البوابة - شاركت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع متابعيها في تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو استذكرت من خلاله لحظات دافئة جمعتها بابنها البكر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الذي يستعد لبدء حياة جديدة برفقة زوجته المستقبلية رجوة آل سيف.

واستعانت الملكة رانيا مع فرقة "جماعة خير" الأردنية من أجل إيصال رسالتها "الحنونة" لابنها الأمير الحسين وأرفقت كلمات الأغنية بصورٍ من طفولته التي جمعته بجده الملك الراحل الحسين بن طلال ووالده الملك عبدالله الثاني.

وتضمنت اللقطات التي شاركتها الملكة رانيا صورًا لطيفة من طفولة الأمير الحسين، بدءًا من ولادته في المستشفى بتاريخ 28 يونيو 1994 مرورًا وخطواته الأولى في هذا العالم وحلاقة شعره ودراسته الأكاديمية وخطواته الأولى في العالم العسكري وانتهاءً بخطوبته من الآنسة رجوة في أغسطس 2022.

ولم تغفل الملكة رانيا أن تشارك لقطات توثق العلاقة الخاصة التي تجمع الأمير الحسين بوالده الملك عبدالله الثاني، الذي كان شاهدًا على كل خطوة خطاها الأمير في حياته الخاصة.

الملكة رانيا تستذكر طفولة الأمير الحسين بصور مؤثرة

وعلى ما يبدو أن الملكة رانيا تستعد لحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله في الأول من يونيو/حزيران، بمشاعر مختلطة تجمع بين الفرح والتأثر.

وتفاعل الجمهور مع اللحظات الدافئة بين الأم وابنها، ووجهوا لها الكثير من الكلمات التي عبرت عن حبهم لها وتأثرهم بكلمات الأغنية التي جاءت وكأنها على لسان والده الملك عبدالله الثاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أبوي مثل الحلم هالوقت معك

يا أبوي غرغ عيوني لاغلى ضنى

لا لا يا عين دمعة حلم

يا أبوي أيامنا تكرج كرج

مقثل الثلج تعبى الشعر شيب

يا أبوي يا أغلى ضنى

مثل الثلج تعبى الشعر شيب

نيالك يا حزيران تكون شاهد عيان

اشهد على عرسك

نيالك يا حزيان ما انت شاهد زمان

يوم الي كان طفلي بيحبي

لادبك أنا دبكة معان

وارقص غيري برغدان

ادعي رب الكون يحفظك

بكاء الملكة رانيا في زفاف الأميرة إيمان

نشرت الملكة رانيا قبل أشهر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في تطبيق "إنستقرام" تضمن مجموعة من اللقطات التي كشفت المزيد من فخامة حفل زفاف الأميرة إيمان.



