"استبعاد" المتحولين جنسيًا من حملة التطعيم ضد "كورونا" في الهند

اشتكى مجتمع المتحولين جنسيًا في الهند من إهمال أعضاءه في حملة التطعيم ضد "كورونا" على الصعيد الوطني.

ودعا عدد من المتحولين جنسيًا إلى تسهيل الوصول إلى اللقاحات في أماكن مألوفة لهم ودعمهم في الحصول على موعد محدد، في حين أظهرت أرقام الأسبوع الماضي أن أكثر من 19000 شخص من المتحولين جنسيًا قد تم تطعيمهم.

