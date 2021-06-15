"استبعاد" المتحولين جنسيًا من حملة التطعيم ضد "كورونا" في الهند

اشتكى مجتمع المتحولين جنسيًا في الهند من إهمال أعضاءه في حملة التطعيم ضد "كورونا" على الصعيد الوطني.

ودعا عدد من المتحولين جنسيًا إلى تسهيل الوصول إلى اللقاحات في أماكن مألوفة لهم ودعمهم في الحصول على موعد محدد، في حين أظهرت أرقام الأسبوع الماضي أن أكثر من 19000 شخص من المتحولين جنسيًا قد تم تطعيمهم.

Chennai: Why transgender people are falling behind on the COVID vaccine drive | Chennai News - Times of India https://t.co/4YQEFUGQeh @Dr_Aqsa_Shaikh — Satendra Singh, MD (@drsitu) May 18, 2021

وأشار الكثير من مجتمع الـ"ميم"، الذين يبلغ عددهم ما يقرب من نصف مليون، يعانون من أمراض عدة مثل الإيدز ومضاعفات جراحة تغيير الجنس وإدمان المخدرات فهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس "كوفيد-19.

وأشار عدد من المتحولين الى أن "رهاب المتحولين جنسيًا"، هو مصطلح يصف مجموعة من المواقف والمشاعر المعادية للأشخاص المتحولين جنسيًا أو المناهضة للتحول الجنسي، جعلهم يترددون في البحث عن اللقاحات.

وقالت زكية، وهي متحول/ـة جنسيًا تبلغ من العمر 29 عامًا، لـ RFI: "ينظر المجتمع إلينا بازدراء. في ظل هذا الوباء، من الصعب للغاية الحصول على المساعدة المناسبة، خاصةً مع التطعيم. على الحكومة أن تكون متعاطفة".

وأشارت الى أن غالبية المتحولين جنسيًا ينتشرون في المدن والبلدات الكبيرة حيث يظل مصدر دخلهم الأساسي هو التسول أو طلب الهدايا والأموال الاحتفالية من العائلات، مما يجعل حجز المواعيد للتطعيم أمرًا صعبًا.

وقال "برابها ديفي" لـ RFI: "التسجيل من خلال التطبيق مستحيل لأن الكثير منا ليس لديه هواتف ذكية. لسنا جميعًا متعلمين ولا نعرف كيفية استخدام متصفحات الإنترنت بشكل فعال. إنه بالتأكيد يخلق عقبة".

يشير البعض إلى أن نقص المعلومات وضعف الوصول إلى الإنترنت هي أيضًا من بين المشكلات التي جعلت من الصعب عليهم الحصول على التطعيم. علاوة على ذلك ، لا يمتلك العديد من الأشخاص المتحولين جنسيًا بطاقة هوية سارية تحمل صورة، وهو أمر إلزامي للتسجيل عبر الإنترنت.

وقالت شرين حمداني، الباحثة البحثية في جامعة كشمير المركزية والتي تعمل على أطروحة حول مجتمع المتحولين جنسيًا في المنطقة: "لقد عانى المثليون من جائحة Covid-19 بشكل مختلف عن الأشخاص غير المثليين في جميع جوانب الاحتياجات الأساسية".

وتابعت: "إنهم موصومون بسبب مظهرهم وميولهم الجنسية. وقالت إنه لا يتم حتى التفكير في تلقيحهم. فظروفهم العقلية والاقتصادية والصحية معرضة للخطر وعرضة للتفاقم بسبب الوباء المستمر".