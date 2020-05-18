استحمام جماعي في الشارع العام بالدار البيضاء.. والشرطة المغربية تلاحقهم

بدأت الشرطة المغربية في الدار البيضاء عمليات البحث عن أربعة شباب ظهروا على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يستحمون في الشارع العام.

وأظهرت صور ومقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أربعة شباب وهم يستحمون في الشارع العام قرب سكة الترامواي بمنطقة درب السلطان، بطريقة تقليدية باستخدام وعاءات بلاستيكية خارقين حالة الطوارئ الصحية بطريقة غريبة ومتهورة.

وبدا الشباب مستمتعين وهم يسكبون الماء على أنفسهم وعلى بعضهم البعض، وحولهم مراهقون وأطفال يتفرجون، ولا يرتدون إلا سراويل قصيرة، بالرغم من أنهم في وسط الشارع العام.

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لكن المقطع ينتهي بشكل قد لا يسعد هذه المجموعة، إذ حضر عناصر الشرطة على دراجات نارية ليختفي الفاعلون.

وتقول الشرطة أنها حددت هويات الشبان وأن توقيفهم هو مسألة وقت فقط، ويمكن أن يتم ذلك في الساعات اللاحقة.

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