استخدموا فيها 36 كلغ من المتفجرات.. حفلة لكشف جنس جنين تتسبب بزلزالٍ عنيف

تسببت حفلة لكشف جنس جنين بوقوع انفجار مروع في ولاية نيو هامبشاير شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف وسائل إعلام محلية بأن زوجان فجّرا نحو 36 كيلوغرامًا من مادة متفجرة تسمّى "تانيريت" وتُستخدم في الأسلحة النارية باللون الأزرق للكشف عن جنس مولودهما الجديد.

وأفادت شرطة كينغستون أنّ زوجين توجّها إلى مقلعٍ لإطلاق هذه المواد المتفجرة والكشف عن جنس مولودهما ما تسبب باهتزاز المباني والبيوت في جميع أنحاء ولاية نيو هامبشاير الأميركية.

وبعدها سلّم الرّجل المسؤول نفسه للشرطة ولحسن الحظ فلم يصب أحد بأي جروح خطيرة نتيجة الانفجار.

ويُشار إلى أنّها ليست المرّة الأولى التي تتسبب حفلة للكشف عن جنس المولود بحوادث خطيرة إذ أدّت الألعاب النارية في إحدى حفلات الكشف عن جنس المولود العام الماضي إلى اندلاع حريق هائل استمر لمدّة أسبوع.

وفي العام 2019، لقيت امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا حتفها عندما أصيبت بشظية في الرأس أثناء حفل للكشف عن جنس المولود.

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