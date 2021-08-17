استراحة طالبانية.. مقاتلو حركة طالبان يلعبون في مدينة الملاهي بعد اجتياح كابول

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تظهر رجال حركة طالبان يركبون السيارات الكهربائية المتصادمة في مدينة ملاهي بالعاصمة الأفغانية كابول وهم يحملون أسلحتهم.

وبحسب ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد التقطت مقاطع الفيديو في اليوم التالي لسيطرة طالبان على كابول، عاصمة أفغانستان.

وفي أحد مقاطع الفيديو، يمكن رؤية جنود طالبان يركبون سيارات التصادم ويحملون أسلحتهم بأيديهم في إشارة منهم الى سيطرتهم على كافة أرجاء البلاد.

وفي مقطع فيديو آخر، شوهد رجال حركة طالبان وهو يركبون على لعبة الخيول في جولة مرح للترفيه عن أنفسهم بعد سيطرتهم على العاصمة كابول.

It seems all they wanted was free rides at the theme park #Taliban pic.twitter.com/qh00uk96UK — Shakib Noori (@shakibnoori) August 16, 2021

وانتشرت مقاطع الفيديو على نطاق واسع بسبب التناقض الصارخ للرعب الذي تشعر به بعض العائلات الأفغانية مع سيطرة طالبان على البلاد، حيث تم توثيق رعبهم المطلق وهروبهم خارج كابول عبر المطار ومنافذ المدينة.

كما امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بمشاهد من أفغانستان عندما استولت طالبان على السلطة، ويُظهر أحدها عددًا قليلًا منهم وهم يتجولون في الشوارع بميكروفون ويطلبون من الناس مشاركة مدى سعادتهم تحت حكم "طالباني" تحت تهديد السلاح.

كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر أعضاء من طالبان داخل المنزل المزخرف للجنرال عبد الرشيد دوستم، أحد أمراء الحرب المتحالفين مع الولايات المتحدة.

ويمكن رؤية الرجال، وبعضهم مسلح، جالسين على الأثاث الفخم ويخرجون طقم شراب ذهبي من داخل أحد الرفوف.