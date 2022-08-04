أم تنشر فيديو صادم لغرفة ابنتها الفوضوية .. كأنها تعيش في مكب نفايات

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صادم سجلته إحدى مشهورات "سناب شات" لغرفة نوم ابنتها والحالة المزرية التي وصلت لها حتى كأنها تعيش داخل مكب نفايات .

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي حظي على أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد 24 ساعة من نشره، حالة الفوضى المأساوية التي وصلت لها غرفة ابنتها حيث انتشرت القمامة والقاذورات في جميع أرجائها حتى على سريرها.

وقالت مصورة الفيديو: "أقسم بالله العظيم إنها غرفتها.. وتنام فيها وعايشة فيها 24 ساعة إلا إذا نزلت تغدت أو تعشت في الخارج.. شوفوا منظر الغرفة.. شلون تتمكيج.. شلون عايشة".

مكب نفايات

ووثقت مصورة الفيديو الملابس المبعثرة في أرجاء الغرفة وعدم وجود أي ترتيب أو تنظيم، بالإضافة إلى انتشار القمامة وأكياس الطعام على السرير والأرض حتى تحولت إلى مكب نفايات .

كما انتشرت في أنحاء الغرفة عبوات المشروبات الغازية بالإضافة إلى العصائر.

وبعد تصدر الترند، عادت صاحبة المقطع لتوثيق تطورات الجديدة على حال الغرفة وبأنها استقدمت إحدى العاملات من أجل تنظيف غرفة ابنتها.

ووجهت مصورة الفيديو حديثها لعاملة التنظيف متسائلة عن رد فعها اتجاه ما رأته في غرفة ابنتها للتفاجئ برد العاملة وبأنها تستفسر عن المردود المادي الذي ستحصل عليه بعد تنظيف الغرفة.