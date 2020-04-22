استعدادًا لرمضان بلا مصلين.. السلطات السعودية تُعقم الكعبة المشرّفة

باشرت السلطات السعودية تعقيم سطح وثوب الكعبة المشرفة، بعد يوم من إعلان عدم السماح للمصلين بالصلاة في الحرمين الشريفين، خلال شهر رمضان المبارك.

وكشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأن أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام.

السديس : استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة.#رئاسة_شؤون_الحرمين #كن_حلس_بيتك #رمضان #كورونا pic.twitter.com/BWdksgviBF — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 20, 2020

كما "تم إزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتطلب تهيئة الأجوء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين".

وقررت السلطات السعودية في 19 مارس تعليق دخول الحرمين في مكة والمدينة للصلاة، بسبب مخاوف من فيروس "كورونا"، واقتصرت الدخول على العاملين في شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي والعمال.

وفق الجدول الدوري المعد لتنظيفها وصيانتها.. الرئاسة تستكمل أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص.https://t.co/EJuk7623SF#رئاسة_شؤون_الحرمين#كن_حلس_بيتك#كلنا_مسؤول #رمضان pic.twitter.com/x20t4oySZz — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 21, 2020

​وقال مدير رئاسة الحرمين، الشيخ عبدالرحمن السديس، في مؤتمر صحفي الإثنين، إنه تقرر "استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين، حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة".

وأوضح السديس أنه سيتم إقامة صلاتي التروايح والتهجد في الحرمين الشريفين، على أن يقتصر ذلك على موظفي رئاسة الحرمين والعمال، لافتًا أن هناك مقترح لاختصارها إلى خمس تسليمات (أي 10 ركعات).

وفق الجدول الدوري المعد لتنظيفها وصيانتها.. الرئاسة تستكمل أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص.https://t.co/EJuk7623SF#رئاسة_شؤون_الحرمين#كن_حلس_بيتك#كلنا_مسؤول #رمضان pic.twitter.com/x20t4oySZz — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 21, 2020

وأشار السديس إلى أن خطة رئاسة الحرمين الشريفين في رمضان تتمحور حول الاحتراز والتحوط وتكثيف عمليات التعقيم.

كما أكد السديس تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان لهذا العام، وفقَا للإجراءات الإحترازية.

لمزيد من اختيار المحرر:

بعد تعليق العمرة بسبب "كورونا".. ما حقيقة خلو الحرم المكي من المصلين؟