  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. استعدادًا لرمضان بلا مصلين.. السلطات السعودية تُعقم الكعبة المشرّفة

استعدادًا لرمضان بلا مصلين.. السلطات السعودية تُعقم الكعبة المشرّفة

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 22 نيسان / أبريل 2020 - 11:12
الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

باشرت السلطات السعودية تعقيم سطح وثوب الكعبة المشرفة، بعد يوم من إعلان عدم السماح للمصلين بالصلاة في الحرمين الشريفين، خلال شهر رمضان المبارك.

وكشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأن أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام.

كما "تم إزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتطلب تهيئة الأجوء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين".

وقررت السلطات السعودية في 19 مارس تعليق دخول الحرمين في مكة والمدينة للصلاة، بسبب مخاوف من فيروس "كورونا"، واقتصرت الدخول على العاملين في شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي والعمال.

​وقال مدير رئاسة الحرمين، الشيخ عبدالرحمن السديس، في مؤتمر صحفي الإثنين، إنه تقرر "استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين، حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة".

وأوضح السديس أنه سيتم إقامة صلاتي التروايح والتهجد في الحرمين الشريفين، على أن يقتصر ذلك على موظفي رئاسة الحرمين والعمال، لافتًا أن هناك مقترح لاختصارها إلى خمس تسليمات (أي 10 ركعات).

وأشار السديس إلى أن خطة رئاسة الحرمين الشريفين في رمضان تتمحور حول الاحتراز والتحوط وتكثيف عمليات التعقيم.

كما أكد السديس تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان لهذا العام، وفقَا للإجراءات الإحترازية.

لمزيد من اختيار المحرر:

بعد تعليق العمرة بسبب "كورونا".. ما حقيقة خلو الحرم المكي من المصلين؟

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...