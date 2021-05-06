استغرق صنعها 400 ساعة.. بريطانيا تسك عملة ذهبية وزنها 10 كيلوغرامات

أنتجت دار سك العملة الملكية البريطانية عملة ذهبية تزن عشرة كيلوغرامات (22 رطلًا) – وهي الأكبر خلال تاريخها الممتد على مدار 1100 عام – بمناسبة نهاية مجموعة خاصة من العملات أنتجت احتفاء بتتويج الملكة إليزابيث الثانية قبل نحو 70 عامًا.

واستغرقت صناعة أحدث عملة 400 ساعة، بالإضافة إلى أربعة أيام من التلميع، وجرى استخدام التقنيات الحديثة واليدوية لصناعتها وهي من فئة عشرة آلاف جنيه إسترليني (13900 دولار).

ووفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية قالت كلير ماكلينان، مديرة قسم العملات التذكارية في دار سك العملة الملكية، "يسعدنا أن نكشف النقاب عن سك العملة الملكية أولا مع إنشاء أكبر عملة في المملكة المتحدة للاحتفال باختتام مجموعة عملات كوينز بيستس التذكارية. إنها الأحدث في سلسلة ماسترووركس لدينا، والتي تقدم أعمالا فنية فريدة لهواة الجمع، حصريا من دار سك العملة الملكية".

وأفادت دار سك العملة الملكية أن العملة العملاقة الفريدة من نوعها ابتاعها مشتر لم يكشف عن هويته.

ولم يتم الكشف أيضا عن سعر البيع ولكن دار سك العملة قالت إنه نظرا للعمل المبذول لصناعة العملة فربما بيعت بمبلغ من ستة أرقام.

واشتملت مجموعة "بيستس" (وحوش) للعملات التذكارية على صناعة العديد من العملات التي تحتوي على صور لعشرة تماثيل حجرية كانت مصطفة على طول مسار الملكة إلى كنيسة وستمنستر آبي ليتم تتويجها في 1953.

وعرضت المجموعة تاريخ ورمزية كل مخلوق على حدة وبدأت بأسد إنجلترا في 2017.

وتضم العملة الجديدة والتي يبلغ عرضها 20 سم على كل الحراس الملكيين – من ذلك الأسود والعنقاء والصقر وثور كلب سلوقي وتنين وأحادي القرن وحصان – التي تحيط بصورة للملكة.

وتتوفر بالنسبة إلى الذين لا تسمح لهم ميزانياتهم بشراء العملة المعدنية، نسخ منها متاحة في مراحل مختلفة من التشطيب بأسعار تبدأ من 13 جنيه إسترليني لعملة غير متداولة من فئة الخمسة جنيهات إسترلينية.

مشهد بائعة الخضار يتكرر في الكويت.. رجل يعتدي بالضرب على وافد مُسن

بعد سرقة الحمص والفلافل.. إسرائيل تنسب المنسف لنفسها

من رأسه وحتى أخمص قدميه.. طبيب غارق في عرقه يتحول الى بطل في الهند