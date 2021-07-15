استقالة جماعية لموظفي "برغر كينغ" تثير ضجة في أمريكا

قرر موظفو "برغر كينغ" بولاية نبراسكا الأمريكية تقديم استقالتهم جماعيًا بسبب ما أسموه ظروف العمل السيئة والضغط الشديد مع قلة عدد الموظفين.

وكتب الموظفون لافتة كبيرة لإعلان استقالتهم جماعيًا ثم تركوا المطعم ليفاجؤوا بانضمام مديرهم معهم وإعلان استقالته بهدف الضغط على الإدارة الرئيسية وتحسين ظروف العمل.

وقال أحد الموظفين السابقين من الموقع لـ TODAY Food أن اللافتة جاءت بعد شهور من الضغط وشح الموظفين وظروف العمل "السيئة".

وقالت المديرة "راشيل فلوريس" بعد إعلان استقالتها: "لقد سئمنا للتو من الإدارة العليا ولم يأتوا للمساعدة ولا يهتمون بالموظفين".

وقالت "فلوريس" بأنها بدأت العمل في المطعم في أغسطس 2020، بعد أن فقدت وظيفتها كممثلة لكابيتول وان في بداية الوباء. وبعدها عملت في مطاعم مختلفة ومنها "برجر كنج" لكنها فوجئت بسلوك الإدارة العليا.

وتابعت: "لقد كان الجو مضغوط للغاية. كان لديهم بالفعل عدد قليل من الموظفين (في أغسطس) وكان المدير العام صاخبًا ومجنونًا ومثيرًا للجدل للغاية".

وأشارت الى أنه في بعض الأحيان كانت المناوبات تشمل موظفين أو ثلاثة فقط، كما روت حادثة إدخالها إلى المستشفى برفقة زملائها بسبب نقص تكييف الهواء في مطبخ المؤسسة.

وتابعت: "في بداية الصيف عندما كان الجو حارًا للغاية، كان الجو شديد الحرارة في المطبخ لأن مكيف الهواء لم يكن يعمل وكانت درجات الحرارة تصل إلى منتصف 40 معظم الأيام، لقد تسبب في الكثير من المشاكل مع الموظفين، كانوا يعانون من الجفاف. ... استغرق ذلك ثلاثة أو أربعة أسابيع حتى يتم إصلاحه. في أحد الأيام كنت أعاني من الهذيان الشديد، كنت أعاني من الجفاف الشديد".