خط السلطان هيثم بن طارق يبهر الحضور في نيوم

حظيت آخر زيارة أجراها السلطان هيثم بن طارق الى المملكة العربية السعودية باهتمام خليجي وعربي منقطع النظير باعتبارها الزيارة الأولى له خارج حدود سلطنة عُمان منذ توليه سلطات الحكم في يناير 2020.

وبعد لقاء جمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مشروع نيوم، تجول السلطان هيثم في مركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

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خط جلالة السلطان هيثم بن طارق،، خطه جميل ما شاء الله#هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/O2KeXRUX2l — راشد الحامدي (@Rashidrsa12) January 23, 2020

كما تجوّل السلطان هيثم في أرجاء المركز واطَّلع على خطط مشروع هذه المدينة الواعدة والمشروعات الاقتصادية، والاستثمارية والسياحية التي ستشملها، كما اطلع على مستجدات المشروعات الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.

وفي ختام زيارته إلى المركز دوّن السلطان طارق بن هيثم كلمة في سجل كبار الزوار، أشاد فيها بجهود السعودية لإنشاء هذه المدينة ضمن رؤية "المملكة 2030".

ولفت خط السلطان هيثم انتباه روّاد مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لأناقته وترتيبه فيما أشاد عدد من النشطاء بحرص السلطان العُماني على كتابة كلمته باللغة العربية بدلًا من اللغة الانجليزية.

ويُعدّ لقاء السلطان هيثم بالعاهل السعودي يوم الأحد الماضي هو الثاني بينهما، بعد لقائهما الأول في يناير/كانون الثاني 2020 بمسقط عندما قام الملك سلمان بأداء واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

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