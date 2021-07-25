استنفار في اليونان بعد مقتل فقمة على يد مجهول.. والسكان في حالة حزن!

صُدم أهالي وزائري جزيرة ألونيسوس اليونانية بنبأ وفاة أحد أشهر فقمات الجزيرة والتي يطلق عليها اسم "فقمة الراهب اليافعة كوستيس".

وتم الإعلان عن الخبر الحزين مساء يوم السبت من قبل منظمة الحفاظ على البيئة MOm - Monachus monachus.

وجاء في بيان المنظمة على موقع فيسبوك: "لسوء الحظ ثبت أن شر الإنسان وغبائه لا حدود لهما! لقد أُبلغنا اليوم أن فقمة كوستيس قد قُتلت عمدًا. تم إعدام الفقمة البريئة وغير المدركة من مسافة قريبة بمسدس رمح يحتوي على رمح كبير لهذا الغرض!".

وتعد فقمة "كوستيس" رمزًا مميزًا لليونان عامة ولجزيرة ألونيسوس وذلك نظرًا لطريقتها الودودة للغاية في التعامل مع السكان المحليين والسيّاح.

وبحسب الموقع الإلكتروني لجزيرة ألونيسوس التي تشكل إحدى أهم المحميات البحرية في أوروبا، توجد في هذا الجزء من بحر إيجة "مناطق محددة يُسمح فيها بالصيد للهواة".

وقوبل هذا الخبر بحزن شديد وغضب ليس فقط أهل جزيرة ألونيسوس ولكن أيضًا جميع الزوار الذين أعربوا عن غضبهم واستيائهم من قتل الفقمة البريئة.

وبحسب تقارير محلية، فإن الجاني لن تكون لديه الشجاعة للتقدم والاعتراف بفعلته الحمقاء فيما أعلنت السلطات المحلية بأنها ستواصل توجيه اتهامات ضد أي شخص مسؤول.

ودعت شرطة الميناء بالتواصل مع أفرادها في حال توصل أي شخص لمعلومة حول الجاني أو الشخص المسؤول عن هذا الفعل الشنيع.

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