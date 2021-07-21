رأس عملاق يظهر في سماء طوكيو ويرعب السكان المحليين.. ما القصة؟

في الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو، تتعرض العاصمة اليابانية طوكيو باستمرار لحصار من الأجانب والوحوش وجميع أنواع المخلوقات المرعبة الأخرى، حيث كل شيء ممتع جدًا لأنه خيالي.

أما اليوم فقد فوجئ أهالي طوكيو برأس بشري عملاق ظهر مؤخرًا في السماء مثيرًا الكثير من التساؤلات والإشاعات عبر الإنترنت حول العالم، فما هي القصة الكاملة لهذا الرأس؟

وظهر هذا الزائر غير المتوقع فجأة صباح يوم الجمعة، وكان مرئيًا فوق رؤوس الأشجار في متنزه يويوجي في وسط المدينة، وليس بعيدًا عن صالة يويوجي الوطنية للألعاب الرياضية حيث أقيمت عدد من أحداث توكي الأولمبية لعام 1964 بينما حدق الرأس في المدينة في صمت لعدة ساعات.

ونشر العديد من شهود العيان صورًا توثق هذه الظاهرة، فهل كان هذا من عمل العلماء المجانين الذين أثارت مسابرهم في الفضاء السحيق غضب كائنات خارج الأرض؟

فالإجابة هي أن الرأس العملاق الطريف هو مشروع يديره 3 فنانين يابانيين يدعى (Masayume) أو "الحلم التنبئي".

وأوضحت العضو في المشروع "كوجين هاروكا" أن رأس طوكيو هو عبارة عن منطاد ضخم يساوي ارتفاعه نحو بناية مكونة من 7 طوابق، ويأمل الفريق الذي يطلق على نفسه (me) أن يحفر هذا المشروع مخيلات السكان خلال الجائحة، ويزرع فيهم فكرة أن "كل شيء ممكن أو وارد الحدوث"، حتى ظهور رأس عملاق يشبه عمالقة أنمي Attack on Titan على حين غفلة.