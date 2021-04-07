اسمها "جمع رأسين بالحلال".. الكويت تضبط شباب في غرفة مثيرة للجدل على "كلوب هاوس"

نجحت السلطات الكويتية في ضبط عدد من الشباب كانوا قد انشؤوا غرفة على تطبيق "كلوب هاوس" الشهير بهدف التعارف والزواج تحمل اسم "جمع رأسين بالحلال".

وأوضحت إدارة الجرائم الإلكترونية أنه تم القبض على القائمين على هذه الغرفة بتهمة "مخالفة الآداب العامة" والتحريض على ممارسات غير أخلاقية وتجاوز حدود الآداب العامة.

وقال مصدر أمني في قطاع الأمن الجنائي، إنه تم إحالة عدد من الموقوفين من المواطنين إلى النيابة العامة ووافدين إلى الإبعاد الإداري، موضحًا أن المضبوطين كانوا يدخلون التطبيق بأسمائهم الحقيقية، وآخرون يدخلون بأسماء وهمية.

وكان عدد من النشطاء في الكويت تداولوا مقطعًا مسجلًا من داخل الغرفة في التطبيق، حيث اعتمد القائمون عليها على عرض طلبات الشباب الراغبين بالزواج على الفتيات الموجودات في الغرفة في محاولة للجمع بينهم بغرض الزواج.

"كلوب هاوس" هو تطبيق جديد يشبه إلى حدّ كبير البث الصوتي المباشر، ويتيح لمستخدميه مشاركة أفكارهم وقصصهم، وبناء صداقات ضمن مجموعات للدردشة حول العالم. كل ذلك يتم باستعمال مقاطع صوتية بدلًا من المنشورات النصيّة أو المرئية.

وشهد التطبيق في الأيام القليلة الماضية إقبالًا متزايدًا، إذ تشير الأنباء إلى أن المنصة تستقطب مليوني مستخدم كل أسبوع.

وتأتي الزيادة المفاجئة في الإقبال على التطبيق، إثر انخراط مؤسس شركة "تسلا"، وأحد عمالقة وادي السيليكون، في نقاش مطول مع الرئيس التنفيذي لتطبيق "روبن هود" فلاد تينيف.

وقد جرى ذلك عبر غرفة دردشة في منصة "كلوب هاوس"، بحسب ما ذكرته عدة مواقع أمريكية مختصة في التكنلوجيا.