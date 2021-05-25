اعتدوا عليها جنسيًا ثم صوروها عارية.. تفاصيل الحكم في قضية منة عبد العزيز

عادت قضية فتاة "تيك توك" منة عبد العزيز، التي صدمت الشارع المصري العام الماضي لفظاعة تفاصيلها، الى الواجهة مجددًا بعد أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا على المتهمين في قضية اغتصابها والتشهير بها.

وبعد أشهر من التحقيق، صدر اليوم الحكم برئاسة المستشار مجدي أحمد مصطفي بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 11 سنة وغرامة 14 ألف جنيه، فيما حصل المتهم الثاني على 9 سنوات وغرامة 14 ألف جنيه، وحصل الثالث على 9 سجن و10 آلاف جنيه غرامة، وحصل الرابع على 4 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، فيما حصل المتهم الخامس على 4 سنوات سجن وغرامة 105 آلاف جنيه غرامة، وحصل المتهم السادس والأخير على البراءة.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر يوم 26 يوليو الماضي، بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على "منة عبدالعزيز" لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بخطفها بالتحايل والإكراه، ومواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية عن طريق بث فيديو لها "عارية" بعد التعدي عليها جنسيًا، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور تخدش شرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك، عبارة عن غرفة بفندق زوسر بشارع الهرم بمحافظة الجيزة.

وبحسب الصحف المصرية، كانت الصدمة الكبرى عندما تم ذكر أسماء المتهمين في قضية الاغتصاب، ليتضح أن من بين المغتصبين الـ6 فتيات وتم التعرف عليهن على أنهن صديقات لمنة عبد العزيز، وأحد العاملين في نفس الفندق الذي تم فيه اختطاف واغتصاب منة.