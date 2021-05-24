ناشط فلسطيني يمازح أنس وأصالة.. هاد الي طلع على البرج؟

نجح عشرات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بلفت أنظار العالم تجاه الأحداث الجارية في المسجد الأقصى وقطاع غزة وحي الشيخ جراح خلال الأسبوعين الماضيين.

ومع استمرار احتجاجات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس ضد محاولات الاحتلال إجلاء عائلات مقدسية من منازلها لصالح المستوطنين، استمرت التغطية من قبل الشباب والشابات الناشطين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها تطبيق "إنستغرام" للتعريف بقضية هذا الحي وإيصال صوت سكانه لشرائح مختلفة في دول متعددة.

وبرزت خلال هذه الفترة أسماء نشطاء أمثال منى حوا، وآلاء حمدان، وصالح الزغاري ومعاذ الخطيب وغيرهم الكثير في إعادة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وإكسابها روحًا شبابية جديدة تحمل في طياتها تفاصيل العروبة القومية بغض النظر على الجنس واللون والملّة.

وخلال بث مباشر أنشأته الناشطة منى عبر حسابها على "إنستغرام" بمشاركة عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مازح الناشط المقدسي علاء أبو دياب نجم مواقع التواصل الاجتماعي الشهير أنس بطريقة طريفة.

وخلال البث، قال علاء لأنس الذي كان يحتضن طفله نواه: "هاد الي طلع على البرج؟" في إشارة منه الى حفل "كشف جنس" المولود الذي أقامه أنس على برج خليفة، وهو ما دفع الحاضرين والمشاهدين الى الضحك رغم المشاهد القاسية التي كانت تعيشها القدس وغزة في تلك الفترة.

وتابع علاء موجهًا حديثه لأنس: "أنا عمري ما دخلت برج خليفة وهاد الطفل طلع عليه".

يذكر أن الزوجان أنس وأصالة اختارا العام الماضي الإعلان عن جنس جنينهما الذي ينتظرانه، عبر شاشة برج خليفة العملاق في دبي، في تجربة يُعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم.

وأظهر مقطع فيديو يوثق تجربة الزوجين، أنس مروة، وأصالة المالح، وهما يقفان على مقربة من البرج الأعلى في العالم، بجانب أصدقاء ومقربين لهما، قبل أن تضيء الشاشة معلنة أن جنس المولود هو ذكر.

ونشر الزوجان اللذان من أصل سوري، وتحمل قناتهما اسم ”anasala family“، مقطع الفيديو لتجربتهما الفريدة، على يوتيوب، ليحقق ملايين المشاهدات في غضون ساعات فقط.

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