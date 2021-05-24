فلسطيني يستفز جنديًا إسرائيليًا: "أطلق النار وسأخبر أبو عبيدة"

في مشهدٍ طريف، حرص شاب فلسطيني على إيصال رسالة لجنود الاحتلال الصهيوني مفادها بأن قوات المقاومة في غزة نجحت في فرض قوتها على الساحة بعد معركتها الأخيرة التي حملت اسم "سيف القدس".

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أقدم الشاب الفلسطيني يقود سيارة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، يوم الجمعة الماضية، على استفزاز جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشاب للجندي الإسرائيلي: "هي انت تحمل سلاحك ولا تستطيع أن تطلق طلقة، اطلق الآن وسوف اخبر أبو عبيدة بذلك اطلق الآن اطلق الآن يا جبان اطلق".

يذكر أن فصائل المقاومة الفلسطينية قد استجابت لنجدة أهالي القدس يوم العاشر من مايو/أيار الجاري، وأطلقت رشقات كثيفة على كافة المدن والمستوطنات الإسرائيلية من حيفا شمالًا إلى ايلات جنوبًا.

ونجحت الوساطة في وقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر يوم الجمعة الماضي، بعد عدوان استمر 11 يومًا.

أبو عبيدة

أبو عبيدة هو كنية المتحدث الرسمي الإعلامي لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يعد من أوائل المطلوبين في قوائم الاغتيال الصهيونية نظرًا لاعتباره الشريان الرئيسي للحرب النفسية والحرب الإعلامية التي تفرضها حماس.

يُكنى بأبي عبيدة تيمنًا بالصحابي فاتح القدس أبو عبيدة بن الجراح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.

عبارة كتائب القسام التي تنهي بها بياناتها المشهورة: (وإنه لجهاد نصر أو استشهاد)، هي نفس العبارة التي قالها الشهيد عز الدين القسام حين حاصره البريطانيون وطلبوا منه الاستسلام في أحراش يعبد، فبقي صامدًا لست ساعات قبل أن يستشهد مع رفاقه في معركة غير متكافئة عام 1935.

ظهوره

غير محدد مكان الظهور أو الزمان، فيظهر في مؤتمرات صحفية، أو في مساجد غزة تارة، أو في وكالات الأنباء، أو في أحد الشوارع، أو على قناة الأقصى الفضائية، أو أي قناة فضائية أخرى.