اعتقال نجمة تلفزيون الواقع في أبوظبي.. والتهمة تعاطي المخدرات

البوابة - ألقت السلطات الإماراتية القبض على نجمة برنامج المواعدة الشهير "لاف آيلاند - Love Island"، كاز كروسلي، يوم الاثنين الماضي للاشتباه في ارتكابها جرائم تتعلق بتعاطي وحيازة المخدرات.

وكشفت صحيفة The Sun البريطانية أن نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 27 عامًا احتجزت في مطار أبوظبي حيث كانت تستعد للسفر في رحلة جوية إلى تايلاند للقيام ببعض الأعمال التطوعية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التحرك الأمني الإماراتي جاء على ضمن التحقيقات الجارية في مقطع فيديو جرى تداوله في 2020 ظهرت فيه كروسلي وهي تتعاطى المخدرات أثناء تواجدها في دبي.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الأمنية الإماراتية تواصل تحقيقاتها في مقطع الفيديو منذ عامين حين ظهرت فيه كروسلي وهي تستنشق المواد المخدرة ذات اللون الأبيض خلال حضورها إحدى الحفلات الصاخبة في دبي.

وتم تصوير مقطع الفيديو أثناء الإغلاق العام الذي صاحب جائحة كورونا حيث توافد عدد من المؤثرين وصناع المحتوى إلى دبي للهروب من القيود المفروضة في المملكة المتحدة.

كاز كروسلي تتعاطى المخدرات في دبي

ورفض رجال الشرطة السماح لـ كروسلي بالاتصال بأسرتها بعد اعتقالها يوم الاثنين.

وقال مصدر مطلع للصحيفة البريطانية: "كانت تتطلع إلى العودة إلى تايلاند حيث كانت تقوم بعمل تطوعي، لكنها الآن معتقلة وقد يتم سجنها لمدة عامين، فالجميع يعرف جدية القوانين المتعلقة بالمخدرات في دولة الإمارات".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد تم السماح لـ كروسلي بإرسال بريد إلكتروني واحد فقط لصديقتها طلبت منها إبلاغ أسرتها بأنها بخير لكن تم القبض عليها بتهمة جرائم المخدرات ولم يكن الاعتقال بسبب أي شيء كانت بحوزتها.

من جهته، قال وكيل كاز للصحيفة البريطانية بأنها تعاونت مع الشرطة ومن المتوقع الإفراج عنها صباح اليوم الجمعة.

يذكر أن كروسلي كاز كانت تشارك في برنامج المواعدة البريطاني Love Island في 2018 وتأهلت للمراحل النهائية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نحن على اتصال بالسلطات المحلية بعد اعتقال مواطن بريطاني في الإمارات العربية المتحدة".

عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات

بموجب قوانين المخدرات التي تم تغييرها مؤخرًا في دبي، يواجه المخالفون لأول مرة عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة تتراوح بين 4559 جنيهًا إسترلينيًا (20000 درهم إماراتي) و 22.799 جنيهًا إسترلينيًا (100000 درهم إماراتي).

يقول الخبراء إن الوافدين الذين يتم ضبطهم وهم يتعاطون المخدرات عادة ما يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بعد سجنهم.