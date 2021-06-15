اغتصاب قاصر يثير ضجة في الأردن بعد تبرئة الجاني والإفراج عنه!

سادت حالة من الغضب والسخط في الشارع الأردني وبين أوساط شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاق سراح شاب اعتدى جنسيًا على قاصر بحجة أنه "تم برضاها".

وعبر وسم "#المغتصب_زيد" تناقل رواد موقع التدوين "تويتر" في الأردن تفاصيل مروّعة حول جريمة الاغتصاب والإفراج عن الجاني.

زيد ابو بكر | ١٩ سنة ، اغتصب بنت عمرها ١٦ سنة وطلع براءة لانه "برضاها" ، برضاها مين والبنت قاصر ؟! وبالقانون الممارسة مع قاصر اغتصاب وجريمة يعاقب عليها القانون ، زيد بنكل ببنات عمرهم ١٤،١٥،١٦ وهدفه دايمًا القواصر ، بالشات الموضح قدامكم البنت قالتله لا ف اه "برضاها" #المغتصب_زيد pic.twitter.com/ILJdaPqInk — هَـديـل 🕊 (@zahadeeler) June 14, 2021

وفي ظل غياب الرواية الرسمية حتى هذه اللحظة، كشف مغردون بأن المُغتصب يدعى "زيد أبو بكر" ويبلغ من العمر 19 عامًا وقام باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا.

وأشارت ناشطة تدعى هديل بأن السلطات قررت الافراج عن المغتصب زيد بحجة أن الجريمة وقعت برضى الطرفين، معربة عن استيائها من عبارة "رضى الطرفين" في الوقت الذي تبلغ فيه الفتاة من العمر 16 عامًا ولم تبلغ سن الرشد وهي غير مسؤولة عن قراراتها أمام القانون بعد.

كما تداول مغردون محادثة قيل بأنها بين زيد والضحية والتي كشفت رغبته في لقائها في الوقت الذي رفضت هي ذلك.

وأعرب المغردون عن استيائهم من تبرئة المغتصب زيد وطالبوا بفضح المزيد من التفاصيل من أجل حماية الفتيات من هذا المجرم.

وطالب المغردون بمحاسبة الجاني وإيقاع أقصى العقوبات بحقه لاستغلاله فتاة قاصر لتحقيق رغباته الشهوانية الشاذة.

وجاء من ضمن التعليقات:

سن الرشد في الاردن هو ١٨ سنة ، البنت عمرها ١٦ سنة و زيد ابو بكر عمره ١٩ سنة ، اذًا كيف شخص غير راشد بقدر يعطي "الموافقة" على الممارسة؟ كيف طلع من اغتصاب قاصر زي الشعرة من العجينة؟ الله يلعن واسطاتكم اذا بدها تضيع حق قاصر

سن الرشد في الاردن هو ١٨ سنة ، البنت عمرها ١٦ سنة و زيد ابو بكر عمره ١٩ سنة ، اذًا كيف شخص غير راشد بقدر يعطي "الموافقة" على الممارسة؟ كيف طلع من اغتصاب قاصر زي الشعرة من العجينة؟ الله يلعن واسطاتكم اذا بدها تضيع حق قاصر#المغتصب_زيد — هَـديـل 🕊 (@zahadeeler) June 14, 2021

وطبعًا الحين البنت رح تنقىل بسبب انها ضيعت شرف العيله ابغا اعرف متى رح نخلص من العادات والتقاليد البشعه الي دمرت المجتمع ؟ ويبقوا يقولون الولد مايعيبه شيء واذا تكلم مع بنات وصل مرحلة طيش عادي مراهقه اما البنت لا كيف تتكلم وتراسل هذا الشيء محرم عليها