افتتاح أول مقهى أمريكي يسمح لزبائنه بتدخين الحشيش بكل حرية

شهدت مدينة "ويست هوليوود" في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية افتتاح أول مقهى مُتخصص في تدخين القنب (الحشيش) على غرار المقاهي الشهيرة في أمستردام.

وأظهرت الصور الأولى لمقهى "لويل" طابورًا طويلًا جدًا خارج أسواره قبل افتتاح أبوابه، ليزدحم الموقع الجديد فورًا بالزبائن، الذين دخنوا أنواع الحشيش المختلفة، مع تناول الطعام.

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وافتتح المقهى الذي يتسع لأكثر من 240 شخصًا، أبوابه لمن هم فوق 21 عامًا فقط، وأتاح لهم طلب أنواع الحشيش المختلفة من قائمة مشابهة لقائمة الطعام العادية في المطاعم.

ويتم تمويل المطعم من قبل مزارعي القنّب التابعين لشركة "لويل هيرب".

ورغم أن الطعام الذي يتم تقديمه لم يتضمن الحشيش، فسيتم توفير "مستشار خاص" للزبائن، يقوم بتوفير النصائح حول كيفية إضافة نباتات القنب إلى الطعام.

في حين عبّرت إدارة المقهى عن سعاتها بافتتاحه، وقالت في بوست على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "منذ أكثر من قرن من الزمان، اضطررنا إلى إخفاء الحشيش عن العوام، لكن هذا الوقت قد انتهى الآن".

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وتابعت: "نحن فخورون بالإعلان عن مقهى لويل ليكون أول مقهى أمريكي للقنب يقدم المأكولات الطازجة والقهوة والعصير بالإضافة الى القنب يوميًا.

يذكر أن كاليفورنيا سمحت بتجارة الحشيش بشكل تجاري في يناير 2018.

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