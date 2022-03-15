أفكار أزياء لأكبر حفلة تنكرية في بوليفارد الرياض وونتروندرلاند

ما يزال موسم الرياض بنسخته الثانية يقدم المزيد من المفاجآت حتى مع قرب انتهاء فعالياته في نهاية شهر مارس الجاري، إذ أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن إقامة أكبر حفلة تنكرية في بوليفارد الرياض ووينتر وندرلاند يومي 17 و 18 مارس.

في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر"، حث آل الشيخ الناس على عدم تفويت "أكبر حفلة تنكرية في المملكة السعودية" وقال إن أي شخص يرتدي زي أنمي أو شخصية خارقة في 17 مارس أو شخصية فيلم أو برنامج تلفزيوني يوم 18 مارس سيسمح له بالدخول مجانًا إلى بوليفارد الرياض ووينتر ووندرلاند، مع جوائز يومية لأفضل ملابس تنكرية بما في ذلك سيارة وأجهزة PS5.

وجذبت تغريدة آل شيخ الكثير من الاهتمام من الجمهور، مع مقطع فيديو ترويجي قصير حصل على أكثر من 1.3 مليون مشاهدة وأكثر من 5000 إعادة تغريد مع تساؤلات الشباب والشابات عن الأزياء التي سيختاروها في هذا الحدث الاستثنائي.

أفكار ملابس تنكرية

هل تشعر بالقلق من أن يرتدي شخص ما نفس زيك في أكبر حفلة تنكرية في السعودية التي ستذهب إليها في بوليفارد الرياض وونترلاند؟ قد يتمكن موقع البوابة من مساعدتك.

سنقدم لكم في هذا التقرير قائمة أزياء مناسبة لـ أكبر حفلة تنكرية في السعودية قد تؤهلك للفوز بسيارة أو حتى جهاز بلايستيشن.

وتتضمن القائمة البوابة بعض الشخصيات البارزة في أفلام الرعب وبعضها مستوحى من أفلام عالمية حظيت بشهرة واسعة خلال السنوات الماضية.

أفضل أزياء حفلة تنكرية للفتيات

شخصية واندا ماكسيموف من أفلام "مارفل"

شخصية كرويلا دي فيل من فيلم "كرويلا"

شخصية هارلي كوين من فيلم Suicide Squad

جنية من فيلم "سندريلا"

أزياء الهنود الحمر

ياسمين من فيلم علاء الدين

أزياء فيلم هاري بوتر

أفضل أزياء حفلة تنكرية للرجال

الرجل العنكبوت

كاوبوي – راعي البقر

مهرج

الجوكر

تشاكي

شخصيات فيلم لعبة الحبار - Squid Game

نيو من فيلم ماتركس

ويلي ونكا

الرجل الوطواط

ازياء تنكرية للأطفال

كما تتوفر الكثير من الأفكار لأزياء الأطفال في هذا اليوم الاستثنائي، يمكن أخذ بعض الأفكار من الصور التي جمعناها لكم في هذا التقرير:

أفكار أزياء تنكرية في السعودية

تشهد منصة "تويتر" نقاشًا جديًا حول أزياء الحفلة التنكرية بين النشطاء الذين لم يتوقفوا عن الاستفسار عن المتاجر التي تتوفر لديها ملابس تنكرية، حيث قال عامر الحربي: "عندما ذهبت لشراء زي اليوم، لاحظت أن أسعار الأزياء التنكرية قد تضاعفت في المتاجر، ولا يوجد سوى عدد قليل من المتاجر لشراء الأزياء في الرياض".

فيما قال شعيب جميل إنه متحمس للذهاب مع أصدقائه إلى الحدث وأنه سيرتدي زي لوكي.

وتابع: "أعتقد أن مثل هذه الأحداث تجعلنا نتواصل مع طفولتنا حيث اعتدنا على ارتداء أزياء الأبطال الخارقين مثل Spider-Man، سأذهب مع أصدقائي، وسوف نرتدي ملابس شخصيات مارفل".

وعلقت صاحبة محل أزياء Fancy World، حصة عبد الله، على العدد الكبير من العملاء الذين أتوا إلى المتجر، قائلةً إن على الموظفين العمل في يوم إجازتهم فقط لتسليم جميع الطلبات.

وقالت حصة إن غالبية الطلبات كانت للأزياء المخيفة، بينما فضل الأطفال الحصول على ملابس Spider-Man و Disney Princess، وأن العملاء اتصلوا بها ليسألوها عن الملابس التي ستكون مناسبة للحدث.

وأضافت أن الحدث من شأنه أن يساعد الأعمال التجارية في محلات الأزياء في الرياض من خلال خلق المزيد من الطلب والمزيد من الوظائف في هذا القطاع.



موعد الحفلة التنكرية في بوليفارد الرياض 2022

ينظم موسم الرياض 2022 أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية على مدار يومين متواصلين.

الخميس 17 مارس 2022

الجمعة 18 مارس 2022

موقع حفلة تنكرية في بوليفارد الرياض 2022

سيقام أكبر حفل تنكري في منطقتي بوليفارد الرياض وونتروندرلاند

طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، حي حطين، الرياض، المملكة العربية السعودية

تذاكر الحفل التنكري في بوليفارد الرياض 2022

تم السماح بالدخول إلى بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند مجانًا لمرتدي الأزياء التنكرية.

تم السماح بالدخول إلى بوليفارد رياض سيتي مجانًا للأطفال من عمر 12 سنة فأقل.

تم السماح بالدخول إلى منطقة "ونتروندرلاند" للأطفال من عمر 12 سنة فأقل.

أزياء حفلة التنكرية في بوليفارد الرياض 2022

أكدت الهيئة العامة للترفيه في السعودية بأن يمكن لمرتادي حفلة تنكرية التي ستقام في منطقتي بوليفارد الرياض وونترلاند الرياض على النحو التالي:

يوم 17 مارس التنكر كبطل خارق أو شخصيات الأنمي

يوم 18 مارس التنكر كشخصيات الأفلام والمسلسلات

حجز تذاكر البوليفارد الرياض 2022

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